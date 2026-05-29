Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sondaggio Youtrend per Sky TG24, referendum 2 giugno: 85% italiani ancora per Repubblica

Politica fotogallery
16 foto
Ansa/Sky TG24

A 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, fra chi andrebbe a votare l’85% degli italiani confermerebbe oggi la scelta repubblicana, contro un 15% che voterebbe per la Monarchia. Il PCI sarebbe il primo partito se oggi si tornasse nella Prima Repubblica. È quanto emerge da un sondaggio di Youtrend per Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Due i temi che campeggiano su quasi tutte le aperture dei giornali in edicola stamattina. Da un...

13 foto

Libri per bambini e ragazzi, 4 libri per spiegare l'AI ai più piccoli

Lifestyle

L'AI può essere uno strumento spaventoso e meraviglioso allo stesso tempo. Ecco quattro libri per...

4 foto

Sinner fuori dal Roland Garros per un malore in campo: cosa è successo

Sport

Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al...

12 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open...

57 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Iran e lo stallo...

16 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ucraina, drone russo in Romania. Nato: "Mosca sconsiderata". LIVE

    live Mondo

    Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, Paese...

    Iran, Trump: Finestra ristretta ma condizioni per accordo a favore Usa

    live Mondo

    Il presidente Usa ha affermato che "c'è una finestra temporale ristretta" rispetto all'Iran, ma...

    Sciopero generale, stop per treni, mezzi pubblici, scuola e sanità

    live Cronaca

    Oggi, 29 maggio, a incrociare le braccia sono tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero...