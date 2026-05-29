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Incidente a Mazara del Vallo, scontro tra scuolabus e auto: 8 bambini feriti

Cronaca
©Ansa

A bordo del mezzo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma‑Boscarino‑Pirandello con docenti e assistenti comunali. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi, tra i feriti anche docenti, assistenti e il conducente dell'auto

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Sarebbe di tredici feriti, tra cui otto bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, in Sicilia, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera e una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.

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