Spese energia, prosegue trattativa con Ue. Chi guadagna da prezzi alti

 Costo dell'energia, Italia tratta con l'Ue sulle spese: chi guadagna da prezzi alti | Sky TG24
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Spese per l’energia, prosegue trattativa con l’Ue. Chi guadagna con i prezzi alti

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Continua la trattativa tra il governo italiano e l’Unione europea sulla flessibilità richiesta da Roma per intervenire con più margine sul caro energia. Intanto, i prezzi più alti permettono maggiori guadagni a diversi attori: anche di questo si è parlato nella puntata, andata in onda il 28 maggio, di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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