 Prezzo benzina e diesel, quanto salirebbe senza la proroga del taglio accise | Sky TG24
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Taglio accise, quanto salirebbe il prezzo di benzina e diesel se non fosse rinnovato?

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La misura è in scadenza nella notte tra l’1 e il 2 maggio, ma confermarla costerebbe circa 400 milioni di euro al mese. L’impatto sui prezzi sarebbe però rilevante, e dunque si stanno valutando diverse ipotesi di intervento: anche di questo si è parlato a Numeri, approfondimento di Sky TG24, il 29 aprile

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