La misura è in scadenza nella notte tra l’1 e il 2 maggio, ma confermarla costerebbe circa 400 milioni di euro al mese. L’impatto sui prezzi sarebbe però rilevante, e dunque si stanno valutando diverse ipotesi di intervento: anche di questo si è parlato a Numeri, approfondimento di Sky TG24, il 29 aprile