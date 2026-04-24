Carburante aerei, quanto stanno pesando i rincari sui prezzi dei voli?

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Carburante aerei, quanto stanno impattando i rincari sui prezzi dei voli?

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In molti temono che gli effetti della guerra in Medio Oriente rovineranno l'estate, tra mancanza di cherosene e costi troppo alti. Qual è al momento la situazione? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 23 aprile

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