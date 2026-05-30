La Commissione europea ha annunciato la firma degli accordi di prestito Safe da parte di 5 Stati: Polonia, Lituania, Croazia, Romania e Belgio. Tra i Paesi che hanno prenotato questi fondi per la Difesa c'è anche l'Italia. Il confronto tra Roma e gli altri Stati comunitari sulla materia è stato al centro della puntata del programma di Sky TG24 “Numeri”, andata in onda il 29 maggio 2026