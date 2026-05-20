Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Difesa ed energia, tensioni Italia-Ue. Cos’è il prestito europeo SAFE e perché se ne parla

Mondo fotogallery
8 foto
Ansa/Sky TG24

La premier Giorgia Meloni ha avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che il prestito prenotato da Roma nell'ambito del programma SAFE per la difesa è a rischio, a meno che Bruxelles non conceda la deroga al Patto di Stabilità per le spese per l'energia. Ma come funziona il progetto? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 19 maggio

ULTIME FOTOGALLERY

Difesa ed energia, tensioni Italia-Ue sul prestito SAFE: come funziona

Mondo

La premier Giorgia Meloni ha avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der...

8 foto

Amazon Kindle, addio ai vecchi modelli dal 20 maggio: quali comprare

GUIDA ACQUISTI

Da oggi alcuni vecchi modelli di Kindle vanno in pensione. Amazon interrompe il supporto per i...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la denuncia degli attivisti della Flotilla: “6...

16 foto

Pet Gala, a New York l'evento di moda per cani glamour. FOTO

Lifestyle

Ieri sera si è svolta l’edizione 2026 dell’evento in cui gli animali domestici sono vestiti...

10 foto

Europa League, l'albo d'oro: tutte le squadre vincitrici. FOTO

Sport

Al termine della scorsa stagione è stato il Tottenham l'ultimo club a scrivere il proprio nome...

17 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Ultimatum di Trump a Iran. Pentagono taglia le brigate in Europa. LIVE

    live Mondo

    Trump, sulla spinta dei Paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo...

    Ucraina, Ft: "Ue valuta Draghi o Merkel come intermediari con Putin"

    live Mondo

    L'Ue valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente...

    Italiani morti alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi. LIVE

    live Mondo

    Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi alle Maldive. Si tratta...