Difesa ed energia, tensioni Italia-Ue sul prestito SAFE: come funziona

La premier Giorgia Meloni ha avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che il prestito prenotato da Roma nell'ambito del programma SAFE per la difesa è a rischio, a meno che Bruxelles non conceda la deroga al Patto di Stabilità per le spese per l'energia. Ma come funziona il progetto? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 19 maggio