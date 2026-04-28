Spese militari, l’Italia è 12esima al mondo. La classifica del 2025

Escludendo gli Stati Uniti, gli altri 29 membri della NATO hanno speso in totale 559 miliardi di dollari nel 2025. Di questi, 22 Paesi hanno raggiunto la quota del 2% del Pil in difesa, e come detto a guidare la classifica c’è la Germania che da sola spende 114 dei 559 miliardi dell’Alleanza. Significativo è l’aumento fatto registrare dalla Spagna, che nel 2025 ha messo sul piatto 40,2 miliardi di euro in aumento del 50% rispetto al 2024 e ha raggiunto quota 2% del Pil per la prima volta dal 1994. Jade Guiberteau Ricard, ricercatrice del SIPRI, ha sottolineato come “nel 2025 la spesa militare dei membri europei della NATO ha registrato la crescita più sostenuta dal 1953, riflettendo la ricerca di indipendenza dell’Europa e la pressione degli Stati Uniti a condividere i costi all’interno dell’Alleanza”.