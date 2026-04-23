 Difesa, Italia non potrà aumentare spese militari a causa della procedura di infrazione Ue | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Deficit e spese per la difesa

Difesa, 12 miliardi in più di spesa nei prossimi 3 anni senza infrazione Ue. I DATI

Economia fotogallery
6 foto
Ipa e SkyTG24

I numeri diffusi ieri da Eurostat certificano che l’Italia è ancora sotto procedura di infrazione europea: questo significa che Palazzo Chigi non potrà avvalersi della clausola di salvaguardia per l’aumento delle spese militari richiesto dalla Nato. Di questo si è parlato nella puntata del 22 aprile di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Economia: Ultime gallery

Spesa Difesa, 12 miliardi in più in 3 anni senza infrazione Ue. I DATI

Economia

I numeri diffusi ieri da Eurostat certificano che l’Italia è ancora sotto procedura di infrazione...

6 foto
Deficit e spese per la difesa

Dov'è finito lo sconto del taglio delle accise su benzina e diesel?

Economia

La sforbiciata di 25 centesimi disposta dal governo, valida fino al 1° maggio, non si è mai...

7 foto

Guerra, chi tra Italia e Usa dipende di più dallo Stretto di Hormuz?

Economia

Donald Trump sostiene che Roma avrebbe dovuto scendere in campo per ripristinare la situazione...

6 foto

Guerra, l'Italia è tra i Paesi più esposti alla crisi energetica

Economia

L'inflazione cresce, la crescita rallenta. Le tensioni in Medio Oriente si faranno sentire più...

6 foto

Iran, gli effetti a lungo termine e i costi della crisi energetica

Economia

Gli aerei rischiano davvero di rimanere senza carburante? Riusciremo mai a sostituire il petrolio...

18 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Guerra Ucraina Russia, attacco russo a Dnipro: 2 morti. LIVE

    live Mondo

    Nella notte, attacchi russi hanno causato due morti e otto feriti in Ucraina, mentre la Russia ha...

    Guerra Iran USA, pasdaran sequestrano due cargo a Hormuz. LIVE

    live Mondo

    L'estensione del cessate il fuoco non convince Teheran che teme una trappola e invita Washington...

    Morte avvelenate, sequestrato telefonino della sorella sopravvissuta

    Cronaca

    L’avvocato di Gianni Di Vita, Vittorino Facciolla, ha confermato che martedì prossimo, 28 aprile,...