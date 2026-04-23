Spesa Difesa, 12 miliardi in più in 3 anni senza infrazione Ue. I DATI

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DI QUANTO AUMENTANO LE SPESE Se l'Italia fosse uscita dalla procedura di infrazione, la clausola di salvaguardia avrebbe permesso di destinare più facilmente risorse alle spese previste per la difesa, pari a 12 miliardi in un triennio e divisi tra i 3,5 miliardi di euro preventivati nel 2026 e nel 2027 e i 5 miliardi nel 2028.