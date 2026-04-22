Un decimale che vale un anno

Eurostat ha confermato il deficit italiano 2025 al 3,1 per cento. L'Italia resta dentro la procedura per deficit eccessivo almeno fino al 2027. Il governo ha approvato il nuovo Documento di finanza pubblica, con crescita limata allo 0,5 e debito in risalita al 137,1. La differenza, tra uscire prima o meno dalla procedura, si decideva su poche centinaia di milioni di euro e pochi decimali di rapporto deficit-pil. Ma dietro quei decimali si nasconde una storia che è più interessante ma anche scomoda