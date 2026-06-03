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Salute e Benessere

Se una madre lavora danneggia i figli? No, e lo dicono 40 anni di dati

Giulia Mengolini

©Getty

Una ricerca dell’Università di Trieste pubblicata su Science ha analizzato 40 anni di dati e 61 studi sul tema: è emerso che nell’87% dei casi l’occupazione materna ha un impatto nullo sulla crescita dei bambini. E nei contesti più fragili diventa addirittura un vantaggio. “Eppure la madre continua a essere considerata la principale deputata alla cura dei figli", commenta la co-autrice Maria Lo Bue. "Mentre i padri sono i grandi assenti, anche in letteratura"

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