Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Cosa dicono i sondaggi negli 8 seggi chiave per il Senato Usa?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Le otto elezioni decisive riguardano sei seggi attualmente in mano al Partito Repubblicano – Maine, Carolina del Nord, Ohio, Alaska, Iowa e Texas – e due democratici – Georgia e Michigan – che i sondaggi mostrano essere in bilico. Per strappare la maggioranza, il Partito Democratico dovrà vincere in almeno quattro degli Stati repubblicani

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ