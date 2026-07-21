Cosa dicono i sondaggi negli 8 seggi chiave per il Senato Usa?

Le otto elezioni decisive riguardano sei seggi attualmente in mano al Partito Repubblicano – Maine, Carolina del Nord, Ohio, Alaska, Iowa e Texas – e due democratici – Georgia e Michigan – che i sondaggi mostrano essere in bilico. Per strappare la maggioranza, il Partito Democratico dovrà vincere in almeno quattro degli Stati repubblicani
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