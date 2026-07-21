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La popolarità di Trump è in stallo: quanto pesano Iran e inflazione

Gianluca De Feo

Youtrend

Il tasso di approvazione del presidente tra i cittadini statunitensi è bloccato da settimane al suo minimo storico. Secondo la media dei sondaggi del New York Times, il 58% degli americani boccia il suo operato. I consensi sono in picchiata su due fronti in particolare: la gestione economica e il conflitto con Teheran, dossier che spacca anche l'elettorato repubblicano. Analizziamo i numeri di questa crisi e i punti di debolezza

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