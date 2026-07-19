Essere la voce italiana di Timothée Chalamet e Tom Holland

Dagli esordi in tv con Mike Bongiorno e Nino Frassica (anche al Festival di Sanremo di Pippo Baudo), Alex Polidori, 30 anni, attore, doppiatore e cantautore, che da oltre 25 anni ha prestato la voce a film e serie tv, è ora la voce italiana di Timothée Chalamet e di Tom Holland. Per il primo è stato Wonka, Paul Atreides, Marty Mauser, Elio Perlman e Bob Dylan, mentre per il secondo Spider-Man, uno dei supereroi più amati da tutte le generazioni. Ora affronta le sfide dell'intelligenza artificiale