Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Paradosso Norvegia, potenza petrolifera ma leader dell'elettrico

Aleksandra Georgieva

©Getty

La Norvegia rappresenta uno dei casi più singolari della transizione energetica mondiale. Il Paese è allo stesso tempo una potenza del petrolio e il laboratorio più avanzato della mobilità elettrica. Dietro questo apparente paradosso c’è un modello costruito in decenni, tra fondo sovrano, conti pubblici solidi, incentivi e investimenti nelle infrastrutture. Ecco come il Paese ha trasformato la ricchezza degli idrocarburi in una leva per accelerare la transizione

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ