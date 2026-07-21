Paradosso Norvegia, potenza petrolifera ma leader dell'elettrico

La Norvegia rappresenta uno dei casi più singolari della transizione energetica mondiale. Il Paese è allo stesso tempo una potenza del petrolio e il laboratorio più avanzato della mobilità elettrica. Dietro questo apparente paradosso c’è un modello costruito in decenni, tra fondo sovrano, conti pubblici solidi, incentivi e investimenti nelle infrastrutture. Ecco come il Paese ha trasformato la ricchezza degli idrocarburi in una leva per accelerare la transizione