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In Nicaragua niente più elezioni per legge: come la prenderà Trump?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

L'annuncio di Daniel Ortega, presidente da quasi un ventennio, sancisce quella che è una situazione già di fatto: un'opposizione costretta al silenzio o all'esilio, e un potere concentrato nelle mani di Ortega e di sua moglie Rosario Murillo. Nonostante questo, la sospensione esplicita della democrazia elettorale apre per il Paese una fase nuova e lascia aperte alcune incognite: la principale è come reagirà il presidente degli Stati Uniti 

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