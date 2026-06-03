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Economia

I buoni dati economici possono frenare le richieste italiane all'Ue?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

L'Istat certifica la crescita di Pil e occupazione, e un'inflazione che sale ma con un carrello della spesa che conferma i dati del mese precedente. Buone notizie che però rendono più complicata la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia inviata all'Ue dal governo italiano

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