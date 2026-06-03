Project Solara, Microsoft prepara lo smartphone dopo le app

Redmond ha presentato la nuova piattaforma con cui immagina un futuro in cui non saranno più le app a dominare l'esperienza digitale ma gli agenti di intelligenza artificiale integrati in dispositivi ibridi, ridotti al minimo. Un cambio di paradigma che potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di oggetti intelligenti più semplici da usare, sempre presenti e capaci di agire quasi da soli