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Tecnologia

Project Solara, Microsoft prepara lo smartphone dopo le app

Simone Cosimi

Simone Cosimi
Microsoft

Redmond ha presentato la nuova piattaforma con cui immagina un futuro in cui non saranno più le app a dominare l'esperienza digitale ma gli agenti di intelligenza artificiale integrati in dispositivi ibridi, ridotti al minimo. Un cambio di paradigma che potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di oggetti intelligenti più semplici da usare, sempre presenti e capaci di agire quasi da soli

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