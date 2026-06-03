Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Il regista Cedar: "Il castello di Beaufort è il simbolo dello spreco di vite"

Ambra Orengo

Ambra Orengo
©Getty

Conteso da quasi 900 anni, il castello di Beaufort è tornato al centro delle cronache da quando Israele lo ha occupato di nuovo a fine maggio, 26 anni dopo essersi ritirato dal Libano meridionale. Posto su un’altura e al centro di una guerra senza fine tra Israele ed Hezbollah, il castello è stato anche protagonista di un film del 2007 candidato all’Oscar. A Sky Tg24 parla il regista, Joseph Cedar

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ