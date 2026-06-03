Conteso da quasi 900 anni, il castello di Beaufort è tornato al centro delle cronache da quando Israele lo ha occupato di nuovo a fine maggio, 26 anni dopo essersi ritirato dal Libano meridionale. Posto su un’altura e al centro di una guerra senza fine tra Israele ed Hezbollah, il castello è stato anche protagonista di un film del 2007 candidato all’Oscar. A Sky Tg24 parla il regista, Joseph Cedar