Conteso da quasi 900 anni, il castello di Beaufort è tornato al centro delle cronache da quando Israele lo ha occupato di nuovo a fine maggio, 26 anni dopo essersi ritirato dal Libano meridionale. Posto su un’altura e al centro di una guerra senza fine tra Israele ed Hezbollah, il castello è stato anche protagonista di un film del 2007 candidato all’Oscar. A Sky Tg24 parla il regista, Joseph Cedar
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