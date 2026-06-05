Scontri tra l'Idf e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Ucciso un casco blu nel Sud del Paese. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem ha criticato i negoziati definendoli "umilianti" e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere "globale"
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Scontri tra l'Idf e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem ha criticato i negoziati definendoli "umilianti" e ha sostenuto che qualsiasi cessate il fuoco debba essere "globale". Ucciso nel Sud un casco blu serbo. Khamenei sul conflitto in Iran: "Inferto un colpo decisivo a Washington e Tel Aviv".
Gli approfondimenti:
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Media: "18enne palestinese ucciso dall'Idf in Cisgiordania"
Un ragazzo palestinese di 18 anni è stato ucciso ieri sera a colpi d'arma da fuoco dalle forze israeliane in Cisgiordania: lo riporta la testata israeliana Haaretz, aggiungendo che, secondo l'Idf, il giovane aveva lanciato ordigni incendiari contro dei veicoli nei pressi del villaggio di Beitin. Fonti palestinesi hanno identificato la vittima come Haitham Ez al-Din Omar Hamida, affermando che le autorità israeliane hanno trattenuto il suo corpo. Secondo un comunicato dell'Idf, i soldati hanno individuato diversi palestinesi che stavano lanciando bombe molotov contro veicoli israeliani lungo una strada principale durante un'operazione mirata. L'esercito ha affermato che i soldati hanno aperto il fuoco, uccidendo una persona.
Iran, Trump: "Non ho bisogno di un accordo per ottenere uranio arricchito"
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Washington non ha bisogno di un accordo con l'Iran per ottenere uranio arricchito. "Potremmo ottenerlo subito. Non credo che potrebbero fermarci nemmeno se volessimo, ma non c'è motivo di farlo. È sepolto", ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale. Trump ha anche detto di non voler incontrare la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Ha poi aggiunto che, se Washington e Teheran raggiungessero un accordo, sarebbe possibile un incontro tra le due parti, e ha concluso: "Se ciò accadesse... sarei rispettoso".
Gas: apre in lieve rialzo a 49 euro per megawattora in Europa
Il prezzo del gas naturale apre in lieve rialzo in Europa poco sopra i 49 euro per megawattora. I contratti con consegna a luglio salgono dello 0,61% a 49,05 euro mentre le tensioni in Medio Oriente non si placano e i negoziati diplomatici restano in fase di stallo.
Cambi: euro apre in rialzo a quota 1,1617 (+0,06%)
Dopo aver toccato i massimi degli ultimi due mesi, nei primi scambi della mattinata il dollaro arretra sulle aspettative di una pacificazione in Medio Oriente. L'euro guadagna lo 0,06% sul biglietto verde a quota 1,1617 e lo 0,23% a 185,82 yen (+0,02%). Dollaro/yen invariato a quota 159,95.
Iran, media: "Esplosione in porto Oman, stop a carico petrolio"
Il porto di Al-Fahal, in Oman, ha interrotto le operazioni di carico di petrolio greggio a seguito di un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Lo hanno riferito all'agenzia di stampa Reuters due fonti a conoscenza dei fatti.
Gas, spesa media in Italia aumentata di 633 euro in sei anni: i dati
Ancora incertezza sul prezzo del gas anche a causa del mancato allentamento delle tensioni nei principali conflitti in corso, dal Medio Oriente all'Ucraina. Nella giornata di ieri le quotazioni in avvio ad Amsterdam, mercato di riferimento, hanno registrato una flessione di 0,38 punti sui contratti Title Transfer Facility (Ttf), pari a 48,7 euro al megawattora. Ma negli ultimi sei anni i rincari sono stati evidenti.
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Borse asiatiche: procedono in calo, 'pesante' Seul (-4,46%)
Le Borse asiatiche proseguono in calo a causa delle continue preoccupazioni sul settore dell'intelligenza artificiale, dopo le previsioni deludenti del colosso dei chip Broadcom, mentre gli investitori continuano a tenere d'occhio i tentativi di pace incerti in Medio Oriente. Tokyo perde l'1,08%, Hong Kong cede l'1,13%, Shanghai invariata. Pesante la flessione di Seul con l'indice Kospi che lascia il 4,46%.
Mo, media: "Sventato tentato accoltellamento di agente polizia di frontiera"
Un tentativo di accoltellamento è stato sventato questa mattina fuori da una stazione di polizia nella Galilea occidentale e il sospetto è stato arrestato. Lo ha riferito la polizia israeliana, secondo cui il sospettato si è recato alla stazione di polizia intorno alle 5,30 del mattino, è sceso dal veicolo e ha tentato di accoltellare un agente della polizia di frontiera che presidiava l'ingresso. Secondo quanto riportato da Ynet, il soldato ha sopraffatto l'aggressore, lo ha disarmato e lo ha arrestato. Il sospettato è stato identificato dalla polizia come un ventitreenne residente nella città araba di Jadeidi-Makr, nel nord di Israele.
Petrolio: poco mosso su mercati asiatici, Brent a 95,4 dlr
Prezzo del petrolio poco mosso sui mercati asiatici dopo il calo di ieri sulla scia delle notizie secondo cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe orientato a scartare l'idea di riprendere la guerra contro l'Iran. Le quotazioni del Wti superano di poco i 93 dollari al barile (+0,10%), quelle del Brent invece salgono dello 0,4% a 95,4 dollari.
Media: esplosione nel porto dell'Oman, probabilmente causata da un attacco di droni
Il porto di Al-Fahal, in Oman, ha interrotto le operazioni di carico di petrolio greggio a seguito di un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Lo Riporta Ynet News, citando la Reuters.
Cosa prevede l'accordo sulla tregua tra Israele e Libano che Hezbollah respinge
I due Paesi hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco. La dichiarazione è stata diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori ospitati dal dipartimento di Stato americano. Un nuovo ciclo di colloqui si terrà nella settimana del 22 giugno. Hezbollah contrario: "Qualsiasi accordo accettabile deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese".
Israele-Libano, raggiunto accordo sulla tregua. Hezbollah lo respingeVai al contenuto
Rubio. "Usa impegnati per sicurezza Kuwait"
Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha espresso il suo sostegno al Paese del Golfo durante un incontro con il suo omologo kuwaitiano, il Ministro degli Esteri, Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah. Rubio "ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza del Kuwait, per garantire che l'Iran non acquisisca mai un'arma nucleare e per il ripristino della libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato il Dipartimento di Stato in un comunicato stampa relativo all'incontro. Il massimo diplomatico statunitense ha inoltre condannato "gli oltraggiosi e inaccettabili attacchi dell'Iran contro l'aeroporto internazionale del Kuwait e altre parti del Paese". Questa settimana l'Iran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait e il Bahrein, in quella che ha definito una rappresaglia per l'attacco statunitense a una torre di telecomunicazioni sull'isola di Qeshm. Negli attacchi una persona è rimasta uccisa.
Trump disposto a incontrare Mojtaba Khamenei
Rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di essere disposto a incontrare la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei.