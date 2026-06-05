Un tentativo di accoltellamento è stato sventato questa mattina fuori da una stazione di polizia nella Galilea occidentale e il sospetto è stato arrestato. Lo ha riferito la polizia israeliana, secondo cui il sospettato si è recato alla stazione di polizia intorno alle 5,30 del mattino, è sceso dal veicolo e ha tentato di accoltellare un agente della polizia di frontiera che presidiava l'ingresso. Secondo quanto riportato da Ynet, il soldato ha sopraffatto l'aggressore, lo ha disarmato e lo ha arrestato. Il sospettato è stato identificato dalla polizia come un ventitreenne residente nella città araba di Jadeidi-Makr, nel nord di Israele.