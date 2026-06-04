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Voci dall’Iran: “Senza internet scompare il lavoro e il nostro futuro"

Carola Di Nisio

Carola Di Nisio
©Getty

La testimonianza di Hadi Sheibani, giovane professionista iraniano che vive a Mashhad, dalla guerra alle restrizioni sulla rete. Il suo racconto aiuta a capire come vive un Paese tra isolamento, difficoltà economiche e incertezza. Internet non è solo social e intrattenimento, ma una condizione essenziale per studiare, lavorare e costruire il proprio futuro

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