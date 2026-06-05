Sia per la luce che per il gas, è cliente vulnerabile chi rispetta almeno una di queste condizioni: chi ha più di 75 anni; chi è in condizioni economicamente svantaggiate, ad esempio è percettore di bonus energia; soggetti con disabilità ai sensi della legge 104; persone in condizioni di salute che richiedono l’utilizzo di apparecchiature salvavita alimentate dall’energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; chi ha un’utenza nelle isole minori non interconnesse (Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene); chi ha un’utenza in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi.