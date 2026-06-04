Dall’altro lato, la Commissione ha fatto sapere di non apprezzare le misure che sovvenzionano l'uso dei combustibili fossili - come ad esempio le riduzioni mirate delle accise - perché "non si può affrontare uno shock dell'offerta stimolando la domanda, perché ciò non farebbe altro che mantenere alti i prezzi dell'energia, in particolare del petrolio e del gas", ha spiegato Dombrovskis. La raccomandazione per tutti è sempre quella di adottare misure temporanee, mirate e utili alla transizione, e a non commettere gli errori visti durante la crisi energetica del 2022, in cui alcune misure hanno fatto lievitare i conti pubblici senza peraltro ridurre la dipendenza da gas e petrolio.