Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ue, Dombrovskis: “Sì flessibilità per energia. Non solo investimenti, ma no tagli accise”

Economia
©Ansa

Il commissario Ue apre alla possibilità di flessibilità anche per l’energia. Ma precisa: non solo investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili"

ascolta articolo

Il commissario Ue Valdis Dombrovskis apre alla possibilità di flessibilità anche per l’energia. Ma precisa: non solo investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico" con "un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell'arco dei 3 anni", ha detto.

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/6
Economia

Crisi energetica, da rinnovabili a nucleare: quale sarà il contributo?

Con le difficoltà di approvvigionamento legate al conflitto in Medio Oriente, anche in Italia si guarda al futuro e si analizza il possibile contributo delle diverse fonti energetiche per rendere la produzione elettrica nazionale meno dipendente dall’estero. Se per le rinnovabili i tempi potrebbero non essere lunghi, per il nucleare il discorso è diverso. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Economia: Ultime notizie

UniCredit ha superato la soglia del 30% prevista nell’ambito dell’Ops

Economia

L’Ops di UniCredit su Commerzbank supera un passaggio chiave, con la quota di titoli conferiti in...

Ocse, stima Pil Italia 2026 a +0,5%: shock da prezzi energetici

Economia

Il nuovo shock energetico peserà sui consumi delle famiglie, investimenti ed export frenando lo...

Imu, doppia esenzione per i coniugi: requisiti e scadenze

Economia

Anche per il 2026 resta valida la possibilità, per i coniugi che vivono in abitazioni differenti,...

Milano - imu tasse e costi per la casa ( - 2017-11-18, Rich / IPA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Multe, crollano incassi da autovelox: proventi giù del 9% nel 2025

Economia

Calano le multe stradali elevate con gli autovelox: lo scorso anno, i proventi delle principali...

Bce verso rialzo dei tassi, ecco come cambierebbero i costi dei mutui

Economia

L’economia europea, anche a causa dello shock provocato dalla guerra in Iran e la chiusura dello...

Economia: I più letti