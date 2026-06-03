Ue, Dombrovskis: “Sì flessibilità per energia. Non solo investimenti, ma no tagli accise”Economia
Il commissario Ue apre alla possibilità di flessibilità anche per l’energia. Ma precisa: non solo investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili"
Il commissario Ue Valdis Dombrovskis apre alla possibilità di flessibilità anche per l’energia. Ma precisa: non solo investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico" con "un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell'arco dei 3 anni", ha detto.
Ansa/Sky TG24
Crisi energetica, da rinnovabili a nucleare: quale sarà il contributo?
Con le difficoltà di approvvigionamento legate al conflitto in Medio Oriente, anche in Italia si guarda al futuro e si analizza il possibile contributo delle diverse fonti energetiche per rendere la produzione elettrica nazionale meno dipendente dall’estero. Se per le rinnovabili i tempi potrebbero non essere lunghi, per il nucleare il discorso è diverso. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24