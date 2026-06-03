Il commissario Ue apre alla possibilità di flessibilità anche per l’energia. Ma precisa: non solo investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili"

Il commissario Ue Valdis Dombrovskis apre alla possibilità di flessibilità anche per l’energia. Ma precisa: non solo investimenti in senso stretto, ma no per tagli alle accise. “Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica. Consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della Clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico, proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del Pil all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico" con "un limite cumulato pari allo 0,6% del Pil nell'arco dei 3 anni", ha detto.