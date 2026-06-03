Guerra, raid Usa sull'isola di Qeshm. Iran risponde colpendo Kuwait e Bahrein. LIVE
Gli Usa, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera 'Lexie' diretta verso l'Iran, hanno condotto 'raid difensivi' sull'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave 'Panaya' e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrein. 'Abbiamo danneggiato la base della V Flotta Usa', rivendicano i pasdaran. 'Falso' risponde Washington. Secondo la tv iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq, e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita
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Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli Usa, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera 'Lexie' diretta verso l'Iran, hanno condotto 'raid difensivi' sull'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave 'Panaya' e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrein. 'Abbiamo danneggiato la base della V Flotta Usa', rivendicano i pasdaran. 'Falso - risponde Washington - tutti i loro attacchi sono andati a vuoto'. Secondo la tv iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq, e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Il tycoon furioso avrebbe definito Bibi 'un pazzo' gridandogli, secondo Axios, 'saresti in prigione senza di me, ti odiano tutti'. Scontri e raid nel sud del Paese però non si fermano, così come il lancio di razzi da parte di Hezbollah sul nord di Israele. A Washington nuovo round di colloqui tra i due Paesi. I media iraniani: 'Da giorni nessuno scambio di messaggi con gli Usa'. Trump: 'Falso'.
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Teheran, 'loro colpiscono torre radio a Qeshm, noi colpiamo la V Flotta Usa'
"Avevamo precedentemente avvertito che in caso di aggressione, la risposta sarebbe stata diversa e più severa; e stasera abbiamo dato seguito alla nostra parola. A seguito dell'attacco statunitense a un'antenna di telecomunicazioni e a una petroliera iraniana, abbiamo preso di mira la Quinta Flotta degli Stati Uniti e una base aerea statunitense nella regione". E' quanto si legge in una nota dell'esercito iraniano, diffusa dalla tv di Stato Irib su X. "Gli Stati Uniti hanno nuovamente preso di mira con missili aerei una torre di comunicazione dell'Irgc situata a sud dell'isola di Qeshm - confermano i pasdaran riportati da Iran International - In risposta a questo attacco, la Forza Aerospaziale dell'Irgc ha colpito con missili e droni una base aerea ed elicotteristica statunitense situata in un paese della regione, nonché il quartier generale della Quinta Flotta statunitense".
Usa, 'falliti tutti gli attacchi iraniani contro di noi'
"Tutti gli attacchi iraniani contro le forze americane sono falliti. Restiamo vigili e pronti a difenderci dall'aggressione iraniana". Lo afferma il US Centcom, definendo "falso" quanto dichiarato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, secondo le quali l'Iran ha colpito la sede della Quinta Flotta in Bahrein e un base nelle regione.
Media Iran, 'esplosioni in Iraq, sirene in Arabia Saudita'
La tv di Stato iraniana Irib afferma che sarebbero state sentite "multiple esplosioni" a Erbil, in Iraq. Sempre secondo Irib anche in Arabia Saudita sarebbero suonate le sirene degli allarmi aerei.
Usa, 'nuova ondata di droni iraniani contro il Kuwait, abbattuti'
- "Un'ulteriore ondata di droni iraniani che tentavano di attaccare le forze statunitensi in Kuwait non è riuscita a colpire i bersagli previsti. Le difese aeree del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno abbattuto con successo diversi droni, garantendo che nessun membro del personale o bene americano subisse danni". Così il Comando Centrale degli Stati Uniti su X.