Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Idf arresta studente diretto a Tor Vergata: "E' terrorista di Hamas"

Mondo

Secondo il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, al Najjar era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed è stato fermato "mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza"

ascolta articolo

L'Idf (l'Esercito israeliano) rende noto di aver arrestato ieri al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al Najjar, definendolo "un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023".

Lo riferisce il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, secondo cui al Najjar era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università Tor Vergata. Drop Site spiegava come al Najjar è stato fermato "mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza". 

 

Mondo: Ultime notizie

Trump: "Se non avessi attaccato Iran, Israele ora non esisterebbe"

live Mondo

Gli Usa hanno attaccato l'isola di Qeshm colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando...

Droni su bus russo. Zelensky: raid a San Pietroburgo "risposta giusta"

live Mondo

Un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8...

Tenta di aprire portellone, atterraggio di emergenza per aereo in Usa

Mondo

Il passeggero ha anche tentato di strangolare un assistente di volo. Una volta che il...

Caso Nowak, dall'omicidio a Southampton alle proteste: cosa succede

Mondo

Henry Nowak è stato accoltellato a morte lo scorso dicembre a Southampton da un 23enne di fede...

Trump minaccia dazi sull’import da Paesi coinvolti in lavoro forzato

Mondo

Gli stati Uniti puntano il dito contro 60 dei maggiori partner commerciali, dall'Unione Europea...

Mondo: I più letti