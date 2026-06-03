Idf arresta studente diretto a Tor Vergata: "E' terrorista di Hamas"

Secondo il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, al Najjar era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed è stato fermato "mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza"

L'Idf (l'Esercito israeliano) rende noto di aver arrestato ieri al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al Najjar, definendolo "un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023".

Lo riferisce il sito di notizie della Striscia di Gaza Drop Site, secondo cui al Najjar era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'università Tor Vergata. Drop Site spiegava come al Najjar è stato fermato "mentre era in viaggio verso l'Italia per proseguire i suoi studi universitari presso l'Università di Roma Tor Vergata, dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita da Gaza".