Guerra Ucraina, 6 bagnanti morti e 40 feriti per raid ucraino nel sud della Russia. LIVE
E' salito il bilancio dei morti, tra cui tre bambini, e dei feriti (40) dopo un raid di droni ucraini durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia a Gelendzhik. Il capo dell'amministrazione russa della Repubblica di Crimea, Serghei Aksyonov ha riferito che a seguito di attacchi ucraini avvenuti nelle scorse ore sono morte quattro persone. Le forze russe hanno colpito navi da trasporto utilizzate dall’esercito ucraino
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E' salito a sei morti, tra cui tre bambini, e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia a Gelendzhik. Lo ha riferito Venyamin Kondryatev, il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
Il capo dell'amministrazione russa della Repubblica di Crimea, Serghei Aksyonov, ha riferito che a seguito di attacchi ucraini avvenuti nelle scorse ore sono morte quattro persone. "Il nemico ha lanciato un altro attacco notturno contro la Repubblica di Crimea. Purtroppo, ci sono state delle vittime: tre civili sono stati uccisi e due feriti", ha scritto Aksyonov su Telegram. In seguito il governatore russo della penisola contesa ha aggiornato il conteggio delle vittime: "Secondo informazioni aggiornate, un'altra persona è rimasta uccisa a seguito dell'attacco notturno in Crimea".
Le forze russe hanno inoltre colpito navi da trasporto utilizzate dall’esercito ucraino.
Campo largo diviso intanto dal 13mo pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no di M5s: è scontro con il Pd. A largo di Pantelleria la Marina italiana abborda una petroliera della flotta ombra di Mosca.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
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Xenia Fedorova è all'estero, tornerà in Francia solo se l'espulsione verrà revocata
L'opinionista russa Xenia Fedorova, oggetto di un decreto di espulsione dalla Francia, si trova attualmente "all'estero" e tornerà in Francia solo se il decreto di espulsione nei suoi confronti verrà ritirato dalle autorità di Parigi: è quanto dichiara il suo avvocato all'agenzia France Presse. Xenia Fedorova si trova attualmente all'estero e "non ha intenzione di tornare in Francia finché il provvedimento di espulsione" a suo carico "non sarà sospeso o annullato", annuncia il suo avvocato Emmanuel Piwnica, in una nota inviata all'agenzia France Presse. "La mia assistita - assicura il legale - si trovava già all'estero, in vacanza, quando è stata informata dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. Non ha intenzione di tornare in Francia finché il provvedimento di espulsione non sarà sospeso o annullato". Piwnica ha quindi confermato che la donna "intende contestare tale decisione".
Governatore russo: "Quattro morti per attacchi notturni ucraini in Crimea"
Il capo dell'amministrazione russa della Repubblica di Crimea (annessa da Mosca nel 2014) Serghei Aksyonov ha riferito che a seguito di attacchi ucraini avvenuti nelle scorse ore sono morte quattro persone. "Il nemico ha lanciato un altro attacco notturno contro la Repubblica di Crimea. Purtroppo, ci sono state delle vittime: tre civili sono stati uccisi e due feriti", aveva scritto Aksyonov su Telegram in mattinata. In seguito il governatore russo della penisola contesa ha aggiornato il conteggio delle vittime: "Secondo informazioni aggiornate, un'altra persona è rimasta uccisa a seguito dell'attacco notturno in Crimea".
Governatore, 6 bagnanti morti e 40 feriti per raid ucraino nel sud della Russia
E' salito a sei morti, tra cui tre bambini, e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamane durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia a Gelendzhik. Lo ha riferito Venyamin Kondryatev, il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
Attacco russo a Kryvyi Rih, tre persone uccise
L'esercito russo ha attaccato la comunità di Shyrokiv nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo tre persone. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, tramite Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Tre persone sono morte a causa di un attacco ostile contro la comunità di Shyrokiv nel distretto di Kryvyi Rih", ha scritto Ganzha. Sul luogo dell'impatto è scoppiato un incendio. Una stazione di servizio e delle auto sono state danneggiate.
Iran, attacco ucaino a nostra nave in Mar Caspio "deliberato"
Teheran ha denunciato che, nonostante le dichiarazioni ufficiali di Kiev, l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio la settimana scorsa è stato "deliberato". "Le autorità ucraine, nel colloquio con il ministro degli Esteri e nei messaggi che ci hanno trasmesso, hanno sottolineato che l'azione non è stata intenzionale. Tuttavia, prove evidenti, tra cui le dichiarazioni esplicite del presidente ucraino, indicano che l'attacco è stato deliberato", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, come riporta l'agenzia Tasnim. "Abbiamo ascoltato le loro spiegazioni e attendiamo di vedere se seguiranno azioni concrete", ha aggiunto, "faremo certamente tutto ciò che sarà necessario sia per chiamare l'Ucraina a rispondere delle proprie responsabilità sia per garantire che un simile episodio non si ripeta in futuro".
Zelensky nomina Umerov a capo intelligence estera
Rustem Umerov, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale e capo negoziatore ucraino, sara' nominato nuovo capo del Servizio di intelligence estera. Lo ha confermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando durante un incontro con gli ambasciatori ucraini a Kiev. Lo riporta Rbc Ucraina dopo che erano uscite indiscrezioni a riguardo. Il leader di Kiev ha assicurato che Umerov continuerà a occuparsi del processo negoziale con gli Stati Uniti e altri partner, oltre che dei negoziati per la fine della guerra.
Russia, il politico dell'opposizione Nadezhdin lascia il Paese
Il politico russo dell'opposizione Boris Nadezhdin, che nel 2024 si presentò alle presidenziali contro Vladimir Putin ma la cui candidatura fu bocciata dalla Commissione elettorale centrale, ha lasciato il Paese e si trova in Francia, dopo essere stato accusato di esposizione di simboli estremisti, cosa che gli fa rischiare la detenzione. Sul suo canale Telegram, Nadezhdin ha pubblicato un video in cui lo si vede in piedi davanti alla Torre Eiffel a Parigi. "C'è una buona notizia: sono vivo e libero. Purtroppo, non ancora in Russia. Ora devo guardarmi intorno e capire come procedere. Scriverò dei miei progetti più avanti", ha detto Nadezhdin nel videomessaggio. Il 13 luglio Nadezhdin, che in precedenza aveva reso pubblica l'intenzione di candidarsi alle elezioni politiche del prossimo settembre, è stato fermato dalla polizia. Alla base delle accuse, un link a un video pubblicato da Nadezhdin nel 2023 sul suo canale Telegram che indirizzava a una diretta streaming nella quale, per alcuni secondi, compariva un ritratto di Alexei Navalny - oppositore morto nel febbraio del 2024 in detenzione in una colonia penale artica - la cui immagine e il cui nome sono equiparati dalla giurisprudenza russa alla simbologia estremista. Pochi giorni prima era stato inserito nel registro degli "agenti stranieri" del ministero della Giustizia. Dal maggio 2024, agli "agenti stranieri" è vietato partecipare alle elezioni, ma Nadezhdin ha affermato che l'inserimento nella lista non avrebbe influito sui suoi piani di "candidarsi alla Duma di Stato e raccogliere firme". Le autorità russe accusano Nadezhdin, inoltre, di aver diffuso "false informazioni" sulle decisioni del governo in merito al conflitto in Ucraina e "incitato alla partecipazione a manifestazioni e picchetti non autorizzati". Nel 2024, il politico si candidò alla presidenza della Federazione Russa con il partito "Iniziativa Civica", di ispirazione pacifista. Lo staff riuscì a raccogliere oltre 100 mila firme, ma la Commissione elettorale centrale rifiutò la candidatura, per eccesso di dati non validi.
Della Vedova: "Il centrosinistra respinga la posizione sbagliata di Conte sull'Ucraina"
"Quando Giuseppe Conte decide di intestarsi apertamente un'agenda anti-Ucraina (perché al di là dei sofismi, con i missili che quotidianamente ammazzano civili a Kyiv e in altre città, di questo politicamente oggi stiamo parlando), lancia una sfida che può essere suicida per una futura coalizione se non verrà pubblicamente raccolta e pubblicamente contrastata e respinta da tutti quelli che non vogliono finire corrivi con la destra italiana ed europea su un tema decisivo della politica internazionale per ogni Governo europeo. Contrastata e respinta non solo dalla "nostra" parte della possibile coalizione, quella europeista, riformista e liberal-democratica, ma anche e soprattutto da quella socialista europea del PD e della sua segretaria Schlein". Lo afferma in una nota il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. "Una coalizione di centro-sinistra che ambisca a vincere e governare, non può pensare di schierarsi contro la difesa dell'Ucraina e il contenimento anche militare dell'imperialismo antieuropeo di Vladimir Putin. Già in tanti in Europa sostengono, più o meno esplicitamente, l'agenda di Putin, ovvero la fine degli aiuti finanziari e militari a Kyiv. Ma si tratta di leader di partiti di opposizione per lo più di destra o estrema destra come il Rassemblement National in Francia, AFD in Germania o VOX in Spagna (solo per restare tra i grandi paesi), ai quali potremmo potremmo aggiungere Farage in UK e non dimenticare il non compianto Orbàn. I leader popolari (Merz), liberali (Macron) o socialisti (Sanchez, Starmer o Burnham) sono al fianco di Zelensky perchè consapevoli che sostenendo l'Ucraina contro l'illegale e violenta aggressione imperialista di Mosca, l'Europa ha dimostrato, almeno su questo fronte, di potersi muovere come un efficace attore globale. E perchè sanno che la resa di Zelensky sarebbe la premessa per la destabilizzazione del continente, a partire dai paesi Baltici e dai Balcani. Sulla politica internazionale e sull'Ucraina la fisionomia dell'alternativa di centro-sinistra non può essere lasciata a Conte con queste posizioni" conclude.
Ucraina, media: "Umerov verso nomina a capo dell'intelligence esterna"
Rustem Umerov, segretario del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina e braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, è destinato a diventare il nuovo capo del Servizio di intelligence esterna ucraino. Lo riferisce al Kyiv Independent una fonte informata sulla vicenda, secondo cui la nomina dovrebbe essere formalizzata in giornata con un decreto presidenziale, proseguendo il corposo rimpasto di governo avviato il mese scorso da Zelensky.
Umerov dovrebbe essere sostituito alla guida del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dall'ex ministro dell'Interno Ihor Klymenko. Il Servizio di intelligence esterna è privo di un direttore permanente da gennaio: dal febbraio scorso l'incarico è ricoperto ad interim dal maggior generale Oleh Luhovyi.
Francia, respinto il ricorso contro l'espulsione dell'opinionista russa Xenia Fedorova
Il tribunale amministrativo di Parigi ha respinto il ricorso dell'opinionista russa Xenia Fedorova contro la sua espulsione dalla Francia nonché il congelamento dei suoi beni. L'opinionista, ex direttrice di RT France e collaboratrice nei media del magnate ultraconservatore Vincent Bolloré, è oggetto da mercoledì scorso di un decreto di espulsione dal territorio francese, con l'accusa di veicolare la propaganda di Vladimir Putin nei media d'Oltralpe. Da mercoledi' scorso, la donna ha inoltre l'obbligo di dimora nella sua residenza a Parigi. Nel ricorso presentato ai giudici, si legge in un comunicato diffuso dal tribunale amministrativo, Fedorova non ha esposto ''alcun bisogno di uscire dal territorio parigino'', non ha ''sollecitato alcuna autorizzazione al prefetto di polizia'' e si è limitata ad ''indicare, senza alcun dettaglio, che l'obbligo di recarsi in commissariato (a dimostrare la sua presenza ogni giorno) le crea un fastidio". Di conseguenza, si prosegue nalla nota, il giudice ha ''ritenuto che la condizione di estrema urgenza (invocata dai legali di Fedorova per accogliere il ricorso) non può essere accolta".
Russia, media: "Anche i supermarket preparano la difesa dei magazzini"
Le maggiori catene di supermercati russe hanno chiesto ai fornitori di consegnare direttamente la merce nei punti vendita e non ai propri magazzini, sulla scia della battente campagna di attacchi ucraini contro i magazzini di Wildberries, la Amazon russa. Le società Magnit, X5 (che comprende le catene Perekrestok, Pyaterochka e Chizhik), Lenta, Metro e VkusVill stanno attualmente discutendo di queste nuove misure, secondo le fonti del quotidiano Kommersant. Le catene di supermercati sono preoccupate di garantire la continuità della propria infrastruttura logistica e alcuni come Krasnoe & Beloe hanno proposto di scaricare sui fornitori ogni responsabilità per la merce distrutta in caso di forza maggiore. Secondo il documento visionato da Kommersant, la forza maggiore include gli attacchi con droni. Vyacheslav Mamontov, direttore esecutivo dell'Associazione dei produttori di birra, malto e bevande, ha definito il trasferimento di tutti i rischi ai fornitori illegittimo e contrario alla legislazione vigente. Krasnoe & Beloe, dal canto suo, ha affermato che l'iniziativa è dettata dalla necessità di garantire la stabilità dell'approvvigionamento a fronte dei maggiori rischi per le infrastrutture logistiche e di magazzino
Estonia: "Serve maggiore coesione per favorire l'accesso di Kiev all'Ue"
"L'Europa si trova di fronte a una grande sfida: per far partire un negoziato di adesione dell'Ucraina all'Ue, serve prima di tutto completa coesione tra gli Stati membri. Va superata l'esitazione di quei Paesi che affrontano la questione dell'allargamento dell'Ue senza capire che si tratta di un investimento strategico". Lo ha detto il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, in un'intervista pubblicata su The Ukranian Review. "L'adesione dell'Ucraina deve essere intesa come un investimento nella sicurezza, stabilità e resilienza a lungo termine dell'Europa", ha detto ancora il politico estone, sottolineando che l'Ue ha il dovere di dimostrare il proprio coraggio politico e un'adeguata comprensione della necessità di agire con urgenza. Tsahkna ha precisato che l'accettazione di Kiev nell'Ue rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui l'Europa può rispondere alla questione esistenziale per il continente posta dalla Russia e dal suo totale disprezzo per le norme del diritto internazionale.
Ucraina, Tajani: "Schlein dica se sta con Kiev o con Putin"
"Preoccupa l'assordante silenzio di Elly Schlein di fronte alle esternazioni filo russe di Giuseppe Conte", dice Antonio Tajani. "La sinistra italiana - prosegue il vicepremier e leader FI - ci dica se sta dalla parte del popolo ucraino o dalla parte di Putin. Se sta dalla parte della democrazia o dalla parte delle dittature. Se vuole che i russi continuino a martellare case, ospedali e citta' patrimonio dell'umanita' oppure vuole impedire il lancio di missili balistici che possono raggiungere anche le nostre Capitali". "Se crede nella liberta' oppure no. Se sta con l'Europa o contro l'Europa", conclude.
Francia, espulsione reporter russa Fedorova: respinto ricorso
Il tribunale amministrativo di Parigi ha respinto il ricorso d'urgenza presentato dalla giornalista filorussa Xenia Fedorova contro la sua espulsione e il congelamento dei suoi beni, ritenendo che non avesse dimostrato "l'estrema urgenza". Fedorova, agli arresti domiciliari da mercoledi', si e' limitata a "dichiarare, senza fornire dettagli, che l'obbligo di presentarsi alle autorita' le causa disagio", ha affermato il tribunale in una nota. Di conseguenza, "il giudice ha stabilito che non sussisteva la condizione di estrema urgenza". Accusata di essere "un canale per campagne di disinformazione orchestrate dalle autorita' russe" per "destabilizzare l'ordine pubblico" in Francia, la giornalista, che collabora principalmente con CNews, Europe 1 e il settimanale JDNews, e' stata oggetto la scorsa settimana di provvedimenti di espulsione e congelamento dei beni. "Per ottenere la sospensione dell'esecuzione di tali provvedimenti, Xenia Fedorova, che aveva la possibilita' di scegliere tra una richiesta di provvedimento cautelare, subordinata alla dimostrazione dell'urgenza, e una richiesta di provvedimento cautelare, subordinata alla dimostrazione di estrema urgenza che giustificasse l'adozione di misure entro quarantotto ore, ha optato per quest'ultima", hanno osservato i giudici. Tuttavia, tale procedura "non poteva limitarsi a invocare presunzioni non applicabili al suo caso, ma avrebbe dovuto affrontare le gravi conseguenze personali derivanti dai provvedimenti contestati, cosa che non ha fatto nella sua richiesta", hanno proseguito. La crescente presenza di Fedorova nei media di proprieta' del miliardario conservatore Vincent Bollore' aveva sollevato preoccupazioni in merito alla manipolazione del dibattito pubblico, in particolare durante la campagna elettorale presidenziale del 2027. Il ministro dell'Interno Laurent Nunez ha specificamente citato "numerose dichiarazioni da lei rilasciate che riprendono sistematicamente la propaganda del Cremlino riguardo al coinvolgimento della Francia, a quanto sta accadendo in Ucraina e alle ragioni e motivazioni dell'aggressione russa in Ucraina" per giustificare il suo ordine di espulsione. Anche il Ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot aveva definito la cittadina russa un "agente di influenza". Il congelamento dei suoi beni mira a impedire la commissione di "ulteriori atti di interferenza", ha spiegato il ministero dell'Economia e delle Finanze, impedendo la fornitura o l'utilizzo di "fondi o risorse economiche a beneficio di questa persona fisica e di persone giuridiche o di qualsiasi altra entita' da lei controllata, posseduta o che agisca consapevolmente per suo conto".
Tajani: "Preoccupa l'assordante silenzio di Schlein su parole filorusse di Conte"
"Preoccupa l'assordante silenzio di Elly Schlein di fronte alle esternazioni filorusse di Giuseppe Conte. La sinistra italiana ci dica se sta dalla parte del popolo ucraino o dalla parte di Putin. Se sta dalla parte della democrazia o dalla parte delle dittature. Se vuole che i russi continuino a martellare case, ospedali e città patrimonio dell'umanità oppure vuole impedire il lancio di missili balistici che possono raggiungere anche le nostre Capitali. Se crede nella libertà oppure no. Se sta con l'Europa o contro l'Europa". Lo scrive su X il ministro degli Esteri e leader di Fi, Antonio Tajani.
Ucraina, attacco su Crimea e Sud Russia: 6 morti e 15 feriti
Raid aerei ucraini hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferite circa 15 nella penisola di Crimea, annessa alla Russia, e nella regione di Krasnodar, due popolari mete turistiche estive, hanno dichiarato le autorita' russe. "Il nemico ha condotto un altro attacco notturno contro la Repubblica di Crimea. Purtroppo ci sono vittime: tre civili sono stati uccisi e due feriti", ha dichiarato Serghei Aksyonov, capo delle autorita' locali nominato da Mosca, su Telegram. Non ha specificato dove sia avvenuto l'attacco. La Crimea, annessa alla Russia nel 2014, e' spesso bersaglio di attacchi di rappresaglia per quelli diretti contro il territorio ucraino. Altre tre persone sono state uccise da detriti di droni in un villaggio nella regione di Krasnodar, al confine con la Crimea nella Russia meridionale. L'attacco ha anche ferito 13 persone, tra cui bambini, ha dichiarato il governatore regionale Veniamin Kondratiev. Il politico ha aggiunto che l'attacco ha preso di mira infrastrutture civili. A piu' di quattro anni dall'inizio dell'offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina, i raid aerei si sono intensificati negli ultimi mesi su entrambi i lati del fronte, provocando un numero crescente di vittime civili.
Governatore: "3 morti e bambini feriti per droni ucraini a Ghelendzhik, in Russia"
Tre persone sono morte e tredici, tra cui alcuni bambini, sono rimaste ferite nel sud della Russia a causa della caduta di detriti di un drone su un villaggio della provincia di Ghelendzhik, sulla costa del Mar Nero. Lo ha riferito il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev. "Una tragedia si è consumata a Ghelendzhik. Secondo le prime informazioni, tre persone sono morte nel villaggio di Arkhipo-Osipovka a causa della caduta di detriti di un drone - ha scritto Kondratyev su Telegram -. Altre 13 persone, tra cui bambini, sono rimaste ferite e stanno ricevendo le cure mediche necessarie".
Gasparri: "Sull'Ucraina sinistra testardamente spaccata"
"A sinistra, parafrasando al contrario Elly Schlein, sono testardamente spaccati. Giuseppe Conte per l'ennesima volta getta la maschera su un punto fondamentale, cioè il sostegno all'Ucraina, facendo saltare sulle sedie i cosiddetti riformisti del Pd e mandando in frantumi l'illusione che nel campo largo, in realtà molto stretto, potesse nascere una coalizione. Con il contesto geopolitico attuale è semplicemente inconcepibile presentare una proposta di governo senza aver trovato una sintesi sulla politica estera e sulla difesa della libertà. Quella di Conte non è una boutade estiva, ma la certificazione definitiva che, qualora a sinistra dovessero trovare una qualche forma di convivenza, ciò sarà soltanto per la ricerca del potere. Un grande pericolo per gli italiani". Lo dichiara il Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri.
Ucraina, attacco drone a Belgorod: morta adolescente
Una ragazza adolescente e' stata uccisa e due bambini sono rimasti feriti nell'attacco di un drone ucraino, che ha colpito un'area vicino a un parco giochi per bambini nel distretto di Valuiki, nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il governatore ad interim della regione, Alexander Shuvalyev. "Un drone ucraino ha colpito un'area vicino a un parco giochi per bambini nel villaggio di Printsevka. L'attacco disumano ha inflitto gravi ferite a una ragazza di 13 anni. I paramedici si sono precipitati sul posto e hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma le ferite sembravano letali", ha detto Shuvayev. Una bambina di sette anni ha riportato multiple ferite da schegge alla testa, alla schiena e alle gambe ed e' stata portata all'ospedale distrettuale centrale di Valuiki. I paramedici hanno portato in ospedale anche una bambina di nove anni con ferite da schegge, ha aggiunto. "Un uomo ha riportato diverse ferite da schegge in seguito all'attacco di un drone Fpv contro un'abitazione privata nel villaggio di Bochkovka, nel distretto di Belgorod. Un'ambulanza lo sta trasportando in gravi condizioni all'ospedale cittadino di Belgorod", ha affermato il quartier generale. Un altro drone ha colpito un'auto vicino al villaggio di Novaya Nelidovka, ferendo due persone. L'auto e' andata a fuoco. L'esplosione di un drone Fpv ha perforato il tetto di un'abitazione privata nel villaggio di Belyanka, nel distretto di Shebekino, ha dichiarato il quartier generale. Un drone ha attaccato una struttura sociale nel villaggio di Kozmodemyanovka, danneggiando finestre, facciata e ingresso. Un altro drone Fpv ha colpito un'abitazione privata danneggiandone il tetto.
Ucraina, attaccato Wildberries: due feriti
Un attacco ucraino ha provocato un incendio in un impianto logistico di Wildberries nella regione di Vladimir. Due persone sono rimaste ferite nell'attacco, stando a quanto riportano le autorita' locali.
Ucraina, tre morti e due feriti in attacco in Crimea
Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite in un attacco notturno in Crimea. Lo ha dichiarato il capo della Crimea Sergei Aksyonov. "Il nemico ha lanciato un altro attacco notturno contro la Repubblica di Crimea. Purtroppo, abbiamo delle vittime; tre civili sono morti e due sono rimasti feriti", ha detto Aksyonov. "Sara' fornita piena assistenza ai feriti e alle famiglie delle vittime", ha aggiunto Aksyonov.
Ucraina, attaccato Wildberries: incendio in magazzini russi
Un attacco ha provocato un incendio in un impianto logistico di Wildberries nella regione di Vladimir. Lo ha reso noto Wildberries-Russ, il piu' grande rivenditore online attivo in Russia. "I vigili del fuoco stanno lavorando sul posto. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono vittime", si legge. Il personale e' stato evacuato. L'azienda ha affermato di aver modificato le rotte di approvvigionamento e che gli altri suoi impianti stanno gestendo il carico e le spedizioni in arrivo.
Ucraina, attacco con droni a magazzini regione russa Vladimir
Attacco con droni a un complesso di magazzini nella regione russa di Vladimir. Secondo il governatore locale Alexander Avdeyev, "un complesso di magazzini e' stato attaccato da droni nel distretto di Sobinka". "Sono stati causati danni ed e' scoppiato un incendio. Le persone sono state evacuate", ha ha aggiunto.
Ucraina, colpite quattro navi merci per esercito Kiev
L'esercito russo ha colpito ieri sera quattro navi che trasportavano merci per l'esercito ucraino nel Mar Nero e nel porto di Nikolayev,. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. "I droni hanno colpito tre navi da carico secco che trasportavano materiale militare nel Mar Nero e una nave da carico secco che consegnava merci per l'esercito ucraino nel porto di Nikolayev", si legge.
Ucraina, Conte: "Posizione decideremo con primarie, aiuti militari non li voteremo"
Se dovessi essere di nuovo investito di questa responsabilità, per prima cosa chiamerei Zelensky e gli direi che lui è l'aggredito e ha il nostro sostegno. Ma un attimo dopo chiamerei anche Putin, l'aggressore, per imprimere una svolta negoziale". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, in una intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Io dico: andiamo a stanare Putin. Sono due mesi e mezzo che l'Europa deve individuare un negoziatore. Dove sta? Quando mandiamo qualcuno?". "Serve una figura che possa parlare con i russi e, al tempo stesso, difendere con le unghie e con i denti gli interessi dell'Ucraina e dell'Europa". Poi sull'invio di armi a Kiev, Conte ha affermato che "di armi ne mandiamo pochissime e, tra l'altro, l'Ucraina mi sembra ormai molto attrezzata. Anzi, inizierei a considerare il tema di che fine faranno tutte le armi che mandiamo. All'inizio abbiamo votato in Parlamento per l'invio, perché c'era una chiara asimmetria militare rispetto alla Russia. Adesso continueremo a non votare a favore di altri invii ma per imprimere una svolta negoziale". "Se dovessi vincere le primarie e tornare a Palazzo Chigi, il giorno dopo mi batterò in Europa per una soluzione negoziale che tuteli gli interessi", ha aggiunto Conte.
Ucraina: "Abbattuti 131 droni su Russia nella notte"
La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 131 droni ad ala fissa ucraini durante la notte. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. I droni sono stati abbattuti mentre sorvolavano le regioni di Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Smolensk e Tula, sul territorio di Krasnodar, in Crimea e sul Mar Nero.
Mosca: "Bombardate nella notte tre navi cargo ucraine nel Mar Nero"
Le forze russe hanno condotto ulteriori attacchi durante la notte contro le navi di trasporto ucraine utilizzate dalle forze armate del Paese. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia Tass. "La scorsa notte, le forze armate russe hanno continuato gli attacchi contro le infrastrutture di trasporto ucraine utilizzate dai militari. I raid con droni hanno preso di mira tre navi cargo che trasportavano rifornimenti militari nel Mar Nero e un'altra nave da carico nel porto di Nikolayev, impegnata nella consegna di merci per le forze armate ucraine", si legge nel comunicato.
Media: "Un altro centro logistico di Wildberries nel mirino dei raid ucraini"
Raid ucrain hanno colpito nuovamente un centro logistico di Wildberries nella città di Khryastovo, nella regione russa di Vladimir. Lo riferiscono i canali Telegram russi, scrive il Kyiv Independent. Foto e video pubblicati sui social dai residenti locali mostrano una densa colonna di fumo nero che si alza dalla struttura. Poco prima dell'attacco, sono stati avvistati dei droni in volo sopra l'area. In un messaggio su Telegram, l'ufficio stampa di Wildberries ha confermato che si è sviluppato un incendio nella struttura, aggiungendo che in base alle prime informazioni non ci sono state vittime. Il Kyiv Independent non è in grado di verificare la notizia, mentre l'esercito ucraino non ha commentato l'attacco. L'entità dei danni non è chiara. Wildberries, spesso paragonata al gigante dell'e-commerce Amazon, ha subito diversi attacchi ucraini contro le sue strutture nelle ultime settimane mentre gli attacchi ucraini contro le infrastrutture russe continuano a intensificarsi. Ieri un altro magazzino della società di vendite online è stato colpito nella regione di Samara.
Mosca, attentato ristorante: saliti a 5 i morti, salvo chef napoletano
Cinque persone sono morte e ventuno sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta ieri sera al ristorante italiano "Balzi Rossi" di Mosca. Lo chef napoletano Carmine Alfieri e la sua squadra sono rimasti illesi. Secondo la testata russa Verstka, l'attacco avrebbe preso di mira il generale Aleksandr Chaiko: secondo media russi sarebbbe rimasta ferita la figlia e ucciso il genero.
Mosca, attentato ristorante: saliti a 5 i morti, salvo chef napoletanoVai al contenuto
Ucraina, 14 morti negli attacchi tra Mosca e Kiev
Secondo quanto riferito dalle autorità di entrambi i paesi, gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno nove morti, mentre gli attacchi russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno cinque. Lo scambio di attacchi avviene in un contesto in cui sia Mosca che Kiev mostrano segnali di un'intensificazione degli attacchi reciproci, a quasi quattro anni e mezzo dall'inizio di una guerra estenuante. Secondo i dati delle Nazioni Unite, quest'anno il numero di vittime civili in Ucraina è aumentato vertiginosamente, a causa dell'intensificarsi dell'uso da parte della Russia di missili a lungo raggio difficili da intercettare. Nel frattempo, Kiev ha lanciato ondate di attacchi di rappresaglia contro la Russia, anche contro impianti energetici e magazzini al dettaglio, nel tentativo di fare pressione su Mosca affinché avvii negoziati per porre fine alla sua offensiva.
Nove morti in Ucraina e cinque in Russia nei raid incrociati di ieri
Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno nove morti, mentre gli quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno cinque, secondo quanto riferito da funzionari di entrambi i Paesi.