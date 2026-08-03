Una ragazza adolescente e' stata uccisa e due bambini sono rimasti feriti nell'attacco di un drone ucraino, che ha colpito un'area vicino a un parco giochi per bambini nel distretto di Valuiki, nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il governatore ad interim della regione, Alexander Shuvalyev. "Un drone ucraino ha colpito un'area vicino a un parco giochi per bambini nel villaggio di Printsevka. L'attacco disumano ha inflitto gravi ferite a una ragazza di 13 anni. I paramedici si sono precipitati sul posto e hanno fatto tutto il possibile per salvarla, ma le ferite sembravano letali", ha detto Shuvayev. Una bambina di sette anni ha riportato multiple ferite da schegge alla testa, alla schiena e alle gambe ed e' stata portata all'ospedale distrettuale centrale di Valuiki. I paramedici hanno portato in ospedale anche una bambina di nove anni con ferite da schegge, ha aggiunto. "Un uomo ha riportato diverse ferite da schegge in seguito all'attacco di un drone Fpv contro un'abitazione privata nel villaggio di Bochkovka, nel distretto di Belgorod. Un'ambulanza lo sta trasportando in gravi condizioni all'ospedale cittadino di Belgorod", ha affermato il quartier generale. Un altro drone ha colpito un'auto vicino al villaggio di Novaya Nelidovka, ferendo due persone. L'auto e' andata a fuoco. L'esplosione di un drone Fpv ha perforato il tetto di un'abitazione privata nel villaggio di Belyanka, nel distretto di Shebekino, ha dichiarato il quartier generale. Un drone ha attaccato una struttura sociale nel villaggio di Kozmodemyanovka, danneggiando finestre, facciata e ingresso. Un altro drone Fpv ha colpito un'abitazione privata danneggiandone il tetto.