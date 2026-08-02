Iran USA, Trump: "Ritiro attacco. Ora rapido accordo”. LIVE

Iran USA, Trump: "Ritiro attacco su richiesta di Teheran. Ora rapido accordo”. LIVE
"Ho acconsentito, per il bene futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un'Iran prospero e di successo, a annullare l'attacco, a condizione che si riesca a raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno". Lo scrive Trump su Truth. Intanto, il piano di pace tra Hamas e Israele ha incontrato i primi intoppi: Israele attende il disarmo di Hamas per il ritiro, mentre Hamas vuole prima il ritiro delle truppe ebraiche
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Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver "accettato di ritirare l'attacco" sull'Iran su richiesta di Teheran "e di altri Paesi del Medio Oriente" a patto che si arrivi "ad un rapido accordo" sulla "totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran". "Gli Stati Uniti - scrive Trump su Truth - sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiungo. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione".
Otto persone sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. Un anziano e un giovane, invece, sono stati uccisi in un altro attacco a ovest di Gaza City, mentre altre tre persone - compreso un bimbo - sono stati colpiti da un attacco a nordovest di Khan Younis.
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Trump: "Concordati i termini generali di un accordo"
"Gli Stati Uniti sono pronti all'azione contro la Repubblica Islamica dell'Iran, con livelli di terrore militare, forza e potenza che non si vedevano dalla Seconda Guerra Mondiale. Ciononostante, l'Iran e altri Paesi del Medio Oriente ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco, poiche' sono stati concordati i termini generali di un accordo. Ciò comporterebbe l'apertura immediata, completa e totale dello stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Sulla base di questa richiesta, ho acconsentito, per il bene futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un'Iran prospero e di successo, a annullare l'attacco, a condizione che si riesca a raggiungere rapidamente un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti quanti, e portate a termine la questione". Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump.
Raid israeliani su Gaza nella notte, almeno otto morti
Otto persone sono rimaste uccise in seguito a raid israeliani condotti su diversi edifici residenziali a Gaza. Lo affermano le autorità locali, nonostante Hamas abbia detto di aver sottoscritto l'accordo per l'ultimo step per la fine della guerra. Una coppia è morta in un appartamento centrato dai colpi sparati da un elicottero, ha spiegato il portavoce della difesa civile. Un anziano e un giovane, invece, sono stati uccisi in un altro attacco a ovest di Gaza City, mentre altre tre persone - compreso un bimbo - sono stati colpiti da un attacco a nordovest di Khan Younis.
Axios: "Mbs ha espresso a Trump le sue preoccupazioni su un nuovo raid in Iran"
Il principe alla corona saudita, Mohammed bin Salman, ha sentito telefonicamente Donald Trump e gli ah espresso i suoi timori sui nuovi massicci attacchi all'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Mbs avrebbe chiesto chiarimenti sul raid. Un'altra fonte ha riferito che il principe alla corona da esortato Trump a una de-escalation e non lanciare l'attacco.
Colloqui del Qatar con l'Iran, l'Oman e gli Usa su Hormuz
I mediatori del Qatar hanno avuto colloqui separati con il ministro degli esteri dell'Iran Abbas Araghchi, funzionari dell'Oman e l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff nel tentativo di trovare un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali nelle trattative sono stati compiuti dei progressi ma non è chiaro se siano sufficienti a disinnescare la crisi.
Trump: "Ritiro l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e altri Paesi"
Il presidente americano Donald Trump ha detto di aver "accettato di ritirare l'attacco" sull'Iran su richiesta di Teheran "e di altri Paesi del Medio Oriente" a patto che si arrivi "ad un rapido accordo" sulla "totale apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran". "Gli Stati Uniti - scrive Trump su Truth - sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell'Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra mondiale. Nonostante ciò, ci è stato chiesto dall'Iran e da altri Paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco nei perimetri di un accordo che è stato raggiungo. Questo includerebbe la completa, totale e immediata apertura dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare dell'Iran. In base a questa richiesta, ho accettato, per il bene del futuro del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l'attacco, a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l'operazione".