Un piccolo velivolo con a bordo turisti diretti al sito archeologico delle Linee di Nazca è precipitato nel sud del Perù. Il bilancio è di tredici morti, undici passeggeri e due membri dell'equipaggio, secondo quanto riferito dalla polizia peruviana. Tra le vittime ci sarebbero sette italiani, oltre a due spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità locali

L'aereo era decollato dall'aeroporto di Pisco con destinazione Nazca, con a bordo diversi turisti stranieri. Pochi minuti dopo il decollo il velivolo ha perso i contatti con la torre di controllo, come riferito dalla televisione di stato TV Perú, ed è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica. Il mezzo si è schiantato al suolo senza lasciare superstiti.

Il bilancio delle vittime

Nell'incidente hanno perso la vita in tredici: undici turisti e i due membri dell'equipaggio. "Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", ha dichiarato ai giornalisti il maggiore di polizia Jorge Andrade dal luogo dell'incidente. Secondo un primo resoconto, tra le vittime ci sarebbero sette italiani, insieme a due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.