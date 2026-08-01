Perù, aereo turistico precipita sulle Linee di Nazca: ci sarebbero sette italianiMondo
Un piccolo velivolo con a bordo turisti diretti al sito archeologico delle Linee di Nazca è precipitato nel sud del Perù. Il bilancio è di tredici morti, undici passeggeri e due membri dell'equipaggio, secondo quanto riferito dalla polizia peruviana. Tra le vittime ci sarebbero sette italiani, oltre a due spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata a Lima è in contatto con le autorità locali
Sono almeno tredici le persone morte nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato venerdì nel sud del Perù. Il velivolo trasportava viaggiatori europei diretti alle celebri Linee di Nazca, uno dei principali siti archeologici del Paese. Tra le vittime ci sarebbero sette italiani.
Cosa è successo
L'aereo era decollato dall'aeroporto di Pisco con destinazione Nazca, con a bordo diversi turisti stranieri. Pochi minuti dopo il decollo il velivolo ha perso i contatti con la torre di controllo, come riferito dalla televisione di stato TV Perú, ed è precipitato nella zona di Pueblo Viejo, nella regione di Ica. Il mezzo si è schiantato al suolo senza lasciare superstiti.
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Il bilancio delle vittime
Nell'incidente hanno perso la vita in tredici: undici turisti e i due membri dell'equipaggio. "Abbiamo informazioni secondo cui 11 passeggeri e due membri dell'equipaggio sono deceduti", ha dichiarato ai giornalisti il maggiore di polizia Jorge Andrade dal luogo dell'incidente. Secondo un primo resoconto, tra le vittime ci sarebbero sette italiani, insieme a due cittadini spagnoli e due tedeschi. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.
Il velivolo e i voli sospesi per il vento
Il velivolo apparteneva alla compagnia Aerodiana. I voli turistici sulla zona erano ripresi soltanto il giorno prima, dopo essere stati sospesi a causa dei forti venti che interessavano l'area.