Secondo le prime informazioni, l'aereo trasportava un gruppo di persone per un lancio con paracadute in tandem. Il bilancio delle vittime potrebbe quindi essere pesante, alcune fonti parlano di circa dieci morti
Un piccolo aereo da turismo si è schiantato stamattina intorno alle 11:00, in Rue Allende a Tomblaine, una località nei pressi di Nancy. Secondo le prime informazioni, l'aereo trasportava un gruppo di persone per un lancio con paracadute in tandem. Il bilancio delle vittime potrebbe quindi essere pesante, alcune fonti parlano di circa dieci morti.
I soccorsi
Le autorità sono sul luogo dell’incidente, la polizia ha transennato la strada e i vigili del fuoco hanno rapidamente mobilitato ingenti risorse sul posto. Il velivolo è caduto su un'area erbosa a bordo strada, vicino ad alcune abitazioni. La polizia ha esortato la popolazione a "evitare assolutamente" la zona intorno a Rue Salvador Allende e a non recarsi sul luogo dell'incidente "per consentire il libero accesso ai servizi di emergenza e alle forze dell'ordine".