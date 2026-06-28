I soccorsi

Le autorità sono sul luogo dell’incidente, la polizia ha transennato la strada e i vigili del fuoco hanno rapidamente mobilitato ingenti risorse sul posto. Il velivolo è caduto su un'area erbosa a bordo strada, vicino ad alcune abitazioni. La polizia ha esortato la popolazione a "evitare assolutamente" la zona intorno a Rue Salvador Allende e a non recarsi sul luogo dell'incidente "per consentire il libero accesso ai servizi di emergenza e alle forze dell'ordine".