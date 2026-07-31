Iran, colpita una petroliera all'ingresso dello Stretto di Hormuz LIVE

Donald Trump rompe gli indugi. Dopo giorni di alta tensione, il presidente ha ordinato un nuovo attacco all'Iran per spingere Teheran alla resa e ad accettare le sue condizioni nell'accordo di pace. I raid - riporta il Wall Street Journal - potrebbero iniziare già nel fine settimana. Secondo indiscrezioni di Cbs, l'attacco sarà condotto insieme a Israele, che è stato informato e si sta coordinando con gli Stati Uniti per quella che sarebbe la prima azione congiunta da quando è iniziata la guerra. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche iraniane, le centrali e le raffinerie, che Trump minaccia da tempo. L'operazione, che per Cbs e Axios non ha ricevuto ancora il via libera ufficiale di Trump, dovrebbe concludersi prima dell'apertura dei mercati di lunedì. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è arrivata nessuna conferma. "Come ha detto il presidente durante la riunione di gabinetto, gli Stati Uniti vinceranno e l'Iran non avrà l'arma nucleare sotto i suoi occhi", si è limitata a dire la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt a Cbs. Del possibile attacco si è parlato nel corso della riunione di governo a Camp David e alcuni consiglieri della Casa Bianca non hanno nascosto la loro forte contrarietà all'operazione. "Li colpiremo forte fino a quando diranno non ne possiamo più", ha detto il presidente, criticando l'Iran per comportarsi in modo "molto disonesto e scorretto". "Sto perdendo fiducia" nell'Iran "perché mente", ha aggiunto.