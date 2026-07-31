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Guerra Iran Usa, Trump: “Accordo su disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza”. LIVE

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"Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature", ha scritto Trump su Truth. "Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza", ha aggiunto. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas

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"Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature". Lo scrive Donald Trump su Truth. "Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini", aggiunge il tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. "Presto" previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. 

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