Trump: “Accordo su disarmo di Hamas, Israele fuori da Gaza”. LIVE

"Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature", ha scritto Trump su Truth. "Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza", ha aggiunto. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas
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"Oggi il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature". Lo scrive Donald Trump su Truth. "Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza, a beneficio dei suoi residenti e dei Paesi vicini", aggiunge il tycoon. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. "Presto" previsto un vertice dei negoziatori al Cairo.
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Teheran: 'attaccati centri strategici americani in Kuwait'
Teheran ha attaccato centri strategici americani in Kuwait utilizzando droni. Lo rende noto l'esercito iraniano, aggiungendo che l'attacco è stato condotto "in risposta alla recente aggressione militare statunitense contro il nostro Paese, incluso il brutale attacco a un edificio residenziale sull'isola di Qeshm".
Il Cairo ospiterà il vertice per la seconda fase della tregua a Gaza
Il Cairo ospiterà "presto" un vertice dei mediatori per la tregua a Gaza, compresi Stati Uniti, Qatar e Turchia. Lo riporta Al-Qahera News. L'emittente, considerata vicina ai servizi d'intelligence che gestiscono i negoziati per Gaza, non ha specificato quando si terrà l'incontro, ma ha affermato che si discuterà della seconda fase del piano per il cessate il fuoco a Gaza, una tabella di marcia concordata tra Hamas e le fazioni palestinesi.
Hamas conferma l'accordo con Israele: 'disarmo del movimento a Gaza'
Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la Striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'Afp che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump.
Trump: 'la caduta dell'Iran è solo una questione di tempo'
Donald Trump, a dispetto della volontà dell'Iran di estendere il conflitto in Medio Oriente colpendo obiettivi in tutta la regione negli ultimi giorni, ha detto che è solo questione di tempo prima del caduta di Teheran. "Li stiamo massacrando", ha detto il tycoon in un'intervista al Financial Times.
Negoziatore Hamas: 'disarmo legato a ritiro Idf dalla Striscia di Gaza'
'Hamas rimane ferma sui suoi obiettivi nazionali, rappresentati dalla tutela dei diritti del popolo palestinese. La questione delle armi è legata ad altre questioni, come il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza e la ricostruzione. Non intraprenderemo alcuna azione se le forze di occupazione non rispetteranno gli obblighi previsti dall'accordo''. Lo ha detto Ghazi Hamad, membro della delegazione negoziale di Hamas in un'intervista ad Al Jazeera.