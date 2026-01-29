In risposta alla repressione delle proteste in Iran, giovedì 29 gennaio i ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso di inserire i Guardiani della Rivoluzione iraniani nella lista delle organizzazioni terroristiche, segnando un ulteriore irrigidimento nei confronti di Teheran. Kaja Kallas, Alta rappresentante per la Politica Estera dell'Ue, ha commentato su X che la repressione in Iran "non può rimanere senza risposta" e ha affermato che "ogni regime che uccide migliaia dei propri cittadini sta lavorando per la propria distruzione". La decisione dell'Unione Europea comporta il divieto di ingresso per tutti i 125 mila membri, il congelamento di beni e fondi presenti in Europa e il blocco di qualsiasi transazione economica che li riguardi. Soprattutto, rappresenta una presa di posizione politica molto netta, che colloca i Guardiani della Rivoluzione nello stesso elenco di gruppi come ISIS, al Qaida e Hamas. Lo stato maggiore dell'esercito iraniano ha criticato la scelta dell'Unione, dicendo che è una decisione senza fondamento e una violazione del diritto internazionale.