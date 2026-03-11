Turisti italiani bloccati all'estero, come funziona il rientro?

Dopo i primi raid iraniani, lo spazio aereo su Abu Dhabi e Dubai era stato temporaneamente chiuso. Di conseguenza, la Farnesina ha coordinato i trasferimenti degli italiani bloccati negli Emirati Arabi Uniti e intenzionati a rientrare tramite bus organizzati dall'ambasciata italiana. La destinazione in questo caso è l'aeroporto di Muscat, capitale dell'Oman che ha sempre mantenuto l'operatività sui voli. Tramite l'acquisto di un biglietto per un viaggio di sola andata era dunque possibile lasciare il Paese. Dal 2 marzo scorso, la Farnesina calcola che circa 1.330 italiani hanno fatto rientro dall'Oman per un totale di dieci voli charter.