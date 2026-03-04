Bloccata a Dubai con diabete tipo 1: “Insulina è scarsa, devo tornare"

Cresce l’ansia dei turisti bloccati a Dubai, che da sabato scorso non hanno notizie su quando potranno tornare a casa. E la preoccupazione aumenta per chi soffre di patologie croniche e necessita di farmaci salvavita come l’insulina. Tra loro c’è Filomena, 36 anni: "Di notte vado a dormire vestita, con uno zainetto sulle spalle e al primo allarme scappiamo con quello: dentro ci sono due penne di insulina e gli aghi per le iniezioni. Ma le scorte scarseggiano: ho bisogno di assistenza"

Centinaia di voli cancellati e nessuna notizia ufficiale. La guerra in Iran e l’escalation militare in Medioriente stanno avendo pesanti ripercussioni anche sulla sicurezza dei viaggi e ora dopo ora cresce l’ansia dei turisti bloccati a Dubai, che da sabato scorso non hanno notizie su quando potranno tornare a casa. E la preoccupazione aumenta esponenzialmente per chi soffre di patologie croniche e necessita quotidianamente di farmaci salvavita come l’insulina. Tra loro c’è Filomena M., 36 anni, che convive con il diabete di tipo 1 da quando ne aveva 18. La ragazza si trova a Dubai da sabato scorso per quella che doveva essere una breve vacanza all’insegna del relax con il marito Davide. “Saremmo dovuti tornare a casa ieri, ma il nostro volo per Milano è stato cancellato. Ne abbiamo acquistato un altro con destinazione Roma previsto venerdì ma abbiamo appena saputo che non partirà neanche quello”, dice a Sky TG24. “Sto vivendo uno stress fortissimo per via della mia patologia. L’insulina è difficile da reperire”.

La difficoltà di reperire una scatola di insulina

Chi soffre di diabete di tipo 1 è “insulinodipendente” e deve somministrarsi il farmaco più volte al giorno. Filomena utilizza un microinfusore e un sensore di monitoraggio continuo della glicemia, ma non potendo immaginare di rimanere bloccata negli Emirati, in valigia aveva con sé le scorte per i soli quattro giorni di viaggio. “Anche la mia quantità di insulina era limitata. Ieri un ragazzo che è in vacanza qui si è offerto di aiutarmi, ma mi ha procurato un tipo di insulina che non va bene per la mia terapia, ero disperata”. Dopo alcune ore, grazie all’aiuto dall'Italia di Fondazione Italiana Diabete, Filomena è poi riuscita a ottenere una ricetta medica per una scatola di insulina che le ha permesso di acquistarla in una farmacia del centro, al costo di circa 60 euro. “Ora sono più tranquilla, ma quella scatola mi basterà solo per i prossimi quattro giorni”, spiega. Inoltre il forte stress può causare iperglicemie frequenti, come sta accadendo alla ragazza: “Sono costantemente preoccupata e agitata, quindi il mio fabbisogno insulinico è aumentato nonostante stia mangiando pochissimo”.