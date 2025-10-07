Mancano zucchero e insulina: a Gaza anche il diabete può uccidere

Nella Striscia i pazienti con diabete di tipo 1 - compresi i bambini - rischiano la vita ogni giorno a causa dell'impossibilità di reperire l'insulina e della mancanza di zucchero (il prezzo è schizzato alle stelle). La testimonianza di Medici Senza Frontiere: “L’unico modo per salvare le persone con diabete a Gaza è far entrare l’insulina da fuori. Serve che cessi urgentemente il blocco degli aiuti”. E quella di un giovane medico palestinese: "A Gaza i diabetici soffrono in silenzio, oscurati da crisi più gravi"