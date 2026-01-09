L’ascesa della “Whycation”, il perché dietro la scelta di un viaggio

Spostare l'attenzione dalla destinazione al motivo che spinge a partire, privilegiando viaggi emotivi e “slow”, orientati al benessere e alla ricerca del silenzio, piuttosto che alla fuga o al "più è meglio". Si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale nel modo di concepire il viaggio che il Trends Report 2026 di Hilton ha individuato come protagonista del settore travel per l’anno appena cominciato: la necessità di vivere esperienze significative invece di riempire semplicemente la bacheca dei social