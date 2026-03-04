Ucraina, Cremlino esclude nuovi negoziati di pace ad Abu Dhabi. LIVE

Il presidente ucraino Zelensky al Corriere della Sera: "Putin ha perso l'inverno. Io non lascerò mai il Donbass e i 200 mila ucraini che lo abitano". Il conflitto tra Ucraina e Russia ha "alta priorità" ha detto il presidente americano Donald Trump. Conversazione telefonica tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo di Stato ucraino
Mosca esclude la possibilità di tenere i prossimi negoziati di pace nella capitale emiratina nel prossimo futuro per via della escalation della situazione in Iran. Il presidente ucraino al Corriere: "Putin ha perso l'inverno. Io non lascerò mai il Donbass e i 200 mila ucraini che lo abitano". Il conflitto tra Ucraina e Russia ha "alta priorità". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale al fianco del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando dell'"odio tremendo" tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ha detto: "ho visto molto odio nella mia vita, ma questo è a livelli top. Penso ci sarà un accordo. A volte me la prendo con uno, altre volte con l'altro". Conversazione telefonica tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci stiamo concentrando sulle nostre priorità comuni: concludere l'adozione del prestito a sostegno dell'Ucraina e del ventesimo pacchetto di sanzioni" ha scritto von der Leyen in un tweet.
Zelensky: 'Putin ha fallito, non ha raggiunto obiettivi di guerra'
Ricordando l'inizio dell'invasione e guardando a oggi, ha spiegato il leader ucraino, "abbiamo tutto il diritto di dire: abbiamo difeso l'indipendenza, non abbiamo perso la nostra statualità, Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini, non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l'Ucraina e faremo tutto per ottenere pace e giustizia".
Paralimpiadi, atleti Ucraina non potranno indossare la propria divisa
L’uniforme scelta dalla delegazione di Kiev per sfilare ai Giochi invernali italiani, con la raffigurazione dell’intero territorio nazionale comprese le regioni oggi occupate, è stata respinta dagli organismi internazionali perché ritenuta non conforme ai regolamenti. Una decisione che riaccende le tensioni legate al conflitto e al principio di neutralità nello sport.
Metaniera russa in fiamme al largo di Malta: "Colpita da drone ucraino"
La nave metaniera (Gnl) battente bandiera russa Arctic Metagaz è in fiamme nel Mediterraneo, vicino all'isola di Malta: lo hanno riferito alla Reuters fonti della sicurezza marittima, mentre le forze armate maltesi hanno affermato che l'equipaggio della nave è stato localizzato sano e salvo su una scialuppa di salvataggio all'interno della zona di ricerca e soccorso della Libia. L'imbarcazione, soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti e Regno Unito, ha segnalato la sua posizione al largo delle coste di Malta lunedì, secondo i dati di tracciamento delle navi sulla piattaforma MarineTraffic. La nave potrebbe essere stata attaccata da un drone navale e l'Ucraina è sospettata di aver condotto l'operazione, ha affermato una delle fonti senza fornire prove. Le forze armate maltesi hanno affermato di aver ricevuto un messaggio di soccorso relativo alla nave e di averla localizzata, senza fornire dettagli sulle sue condizioni. Il gestore della nave, LLC SMP Techmanagement, con sede in Russia, il produttore russo di GNL Novatek e il Ministero dei Trasporti russo non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Secondo il 'Times of Malta' fonti informate hanno affermato che è improbabile che l'incidente possa causare danni ambientali a Malta, poiché si ritiene che la nave trasporti solo Gnl.
Mosca, "intercettati e distrutti 32 droni ucraini nella notte"
Le difese aeree hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, citato dalla Tass. "Durante la notte, tra le 23:00 ora di Mosca del 3 marzo e le 7:00 ora di Mosca del 4 marzo (21 del 3 marzo - 5 del 4 marzo ora italiana, ndr), le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini ad ala fissa: 21 sulla regione di Volgograd, quattro ciascuna sulle regioni di Rostov e Belgorod, due sulla regione di Astrakhan e uno sulla regione di Kursk", ha affermato il Ministero.
Iran, Zelensky sente presidente Emirati e offre 'aiuto'
Volodymyr Zelensky assicura: l'Ucraina, che da quattro anni combatte contro l'invasione russa su vasta scala, vuole "aiutare" gli Emirati Arabi Uniti, dopo gli attacchi iraniani nel mezzo della 'risposta' di Teheran alle operazioni avviate sabato da Usa e Israele contro la Repubblica Islamica. In un post su X Zelensky afferma di aver sentito il presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan e scrive di aver parlato con lui di "come possiamo aiutare in questa situazione e sostenere la protezione di vite umane". "E' stato concordato che nostri team lavoreranno su questo. Proteggere vite è una priorità condivisa per tutti nel mondo", aggiunge il leader ucraino che precisa di aver parlato con Al Nahyan degli "aspetti cruciali della situazione in Medio Oriente e nel Golfo". "Il presidente (emiratino) ha sottolineato - scrive ancora Zelensky - come il regime iraniano stia prendendo di mira non solo strutture militari, ma praticamente tutto, palazzi, centri commerciali e persino moschee".
Cremlino: "Poco probabili negoziati ad Abu Dhabi"
La prossima data per il nuovo ciclo di colloqui con l'Ucraina non è affatto chiara. Lo ha dichiarato il Cremlino, aggiungendo di ritenere “poco probabile” che i negoziati possano tenersi ad Abu Dhabi, come era stato ipotizzato, fintanto che continuano gli attacchi tra Israelo-americani e Iran. “La data e il luogo non sono ancora chiari”, ha detto il portavoce del governo russo, Dimitri Peskov, dopo che ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era detto convinto che i negoziati sarebbero ripresi questa stessa settimana nella capitale degli Emirati. “Nessuno li ha cancellati”, ha sottolineato, aggiungendo che “oggi è improbabile che si possa parlare di un incontro ad Abu Dhabi per ovvie ragioni”. Gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi della regione con basi statunitensi sono stati oggetto di attacchi iraniani in risposta all'offensiva degli Stati Uniti e di Israele, che ha causato la morte del leader iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei. L'ultimo incontro tra Mosca e Kiev per negoziare la fine della guerra si è tenuto la scorsa settimana a Ginevra, da cui, secondo quanto rivelato da Zelensky, le parti sono uscite con un accordo di massima su questioni umanitarie, come lo scambio di prigionieri, ma anche militari. Lo stesso Zelensky ha tuttavia riconosciuto che le principali questioni che dividono le parti, come l'amministrazione dei territori occupati dalla Russia e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, rimangono irrisolte.
Von der Leyen sente Zelensky, focus su sanzioni contro Mosca e prestito Ue
Conversazione telefonica tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky. "Ci stiamo concentrando sulle nostre priorità comuni: concludere l'adozione del prestito a sostegno dell'Ucraina e del ventesimo pacchetto di sanzioni" ha scritto von der Leyen in un tweet. "Abbiamo anche discusso dell'impatto più ampio degli sviluppi in Medio Oriente sui prezzi dell'energia, sulla sicurezza energetica e sulla disponibilità di materiali di difesa di cui c'è un disperato bisogno" ha aggiunto.
Trump: A volte me la prendo con Putin, altre con Zelensky, loro odio tremendo"
Il conflitto tra Ucraina e Russia ha "alta priorità". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale al fianco del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando dell'"odio tremendo" tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ha detto: "ho visto molto odio nella mia vita, ma questo è a livelli top. Penso ci sarà un accordo. A volte me la prendo con uno, altre volte con l'altro".