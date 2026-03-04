La Iris Dena era un cacciatorpediniere di classe Moudge lungo 94 metri che dislocava 1.500 tonnellate. Equipaggiato con quattro motori di fabbriazione iraniana e armato con un sistema di lancio verticale, poteva intercettare 40 bersagli e scontrarsi con cinque simultaneamente. Era di ritorno da una esercitazione marittima internazionale in India

Le caratteristiche della nave

Lunga 94 metri, dislocava 1.500 tonnellate ed era il primo cacciatorpediniere iraniano a essere equipaggiato con quattro motori di fabbricazione iraniana, i "Bonyan 4". Armata con un numero "significativo" di missili e con un sistema di lancio verticale, possedeva un apparato di controllo del tiro teoricamente in grado di intercettare 40 bersagli e di scontrarsi con cinque bersagli simultaneamente. Era equipaggiata con missili terra-aria e quattro missili antinave Qader, un cannone navale Fajr-27 da 76 millimetri e un cannone antiaereo Fath-40 da 40 millimetri, due Oerlikon da 20 millimetri, due mitragliatrici pesanti da 12,7 millimetri e due lanciasiluri tripli da 533 millimetri. Montava un radar Asr, con copertura a 360 gradi in un raggio di 300 chilometri.