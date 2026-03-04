Guerra Iran, Starmer: "Uk non coinvolto, imparata lezione Iraq"

Il premier britannico in quella che sembra una risposta indiretta a Donald Trump, critico per la mancata partecipazione inglese nel conflitto. “Abbiamo già perso troppe vite, tra cui le donne e i bambini a Gaza”, ha aggiunto Starmer
"Il Regno Unito non è coinvolto negli attacchi contro l'Iran (SPECIALE - LIVEBLOG) dopo aver appreso la lezione della guerra in Iraq". Lo ha dichiarato Keir Starmer nel corso di un evento con i rappresentanti delle comunità di origine pachistana e palestinese in occasione del Ramadan, in quella che rappresenta una risposta indiretta alle dure accuse di Donald Trump. Starmer ha difeso la posizione di Londra, senza citare il presidente americano, ma sottolineando l'importanza di pace, giustizia e sicurezza in Medio Oriente e il fatto che "abbiamo già perso troppe vite, tra cui le donne e i bambini a Gaza". "Sono determinato a far sì che oggi si imparino e si seguano le lezioni del passato", ha aggiunto.
Il Regno Unito e l’Iraq
Il riferimento è al vertice delle Azzorre del 2003 che sancì l'adesione di Tony Blair, José María Aznar e José Barroso alla guerra di George W. Bush contro l'Iraq di Saddam Hussein, a dispetto del veto dell'Onu, dell'opposizione della maggioranza dell'Ue e delle proteste popolari di massa nei Paesi dei leader coinvolti, con le conseguenze che ne derivarono nel sanguinoso conflitto durato ben oltre rispetto alle previsioni iniziali.
