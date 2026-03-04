Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran?

Mondo fotogallery
8 foto
Ansa/TG24

Dopo l’attacco lanciato sabato scorso da Usa e Israele contro Teheran, l’Iran continua a rispondere attingendo dal suo - ampio-  arsenale militare. Il Paese, in particolare, ha a disposizione migliaia di missili e di droni. Ma la durata del conflitto dipende anche, e molto, dalle scorte militari iraniane. Quanto dureranno? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 3 marzo

ULTIME FOTOGALLERY

Giornata mondiale del tennis, gli italiani più vincenti di sempre

Sport

Dai campioni Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, alle giocatrici che hanno fatto la storia come...

15 foto

Mattarella, cerimonia al Quirinale per le Onorificenze al merito. FOTO

Politica

Il presidente della Repubblica ha celebrato l'attribuzione dei riconoscimenti, conferiti lo...

11 foto

Referendum in Italia, dal primo nel 1946 a quello del 2026

Politica

Il primo fu quello istituzionale con il quale gli italiani scelsero tra Repubblica e Monarchia....

28 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, il conflitto in Medio Oriente...

16 foto

Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce

Economia

L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili...

7 foto
Guerra in Iran, prezzo dell'energia alle stelle

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Il Corriere della Sera compie 150 anni: Mattarella all'evento a Milano

    Cronaca

    Oggi lo storico quotidiano di via Solferino celebra il suo secolo e mezzo con un evento...

    Guerra in Iran, 166 euro in più per le bollette di luce e gas. I dati

    Economia

    Ammontano a 121 euro per la bolletta del gas e 45 euro per quella dell'energia elettrica gli...

    Guerra in Iran, rincari delle bollette di luce e gas

    Giornata dell'obesità, sei milioni di persone colpite in Italia

    Salute e Benessere

    I dati sono in crescita anche in Italia, dove a esserne colpiti sono circa 6 milioni di persone...