Mattarella consegna le Onorificenze al merito al Quirinale: chi sono i premiati. FOTO
Il presidente della Repubblica ha celebrato l'attribuzione dei riconoscimenti, conferiti lo scorso 31 gennaio, a 31 cittadine e cittadini che si sono distinti diventando esempi di "impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”
- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato al Quirinale le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite lo scorso 31 gennaio a cittadine e cittadini che si sono distinti nel sociale, diventando “esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani”.
- Mattarella ha parlato di "storie di umanità, di solidarietà, di condivisione, di coraggio civile, di superamento delle difficoltà, della capacità e della forza d’animo di affrontare eventi imprevisti, talvolta sconvolgenti, ed esserne più forti". Poi una riflessione sul presente: "In questo nostro tempo - ha detto - è necessario rifuggire, abbattere i muri della paura, dell’indifferenza, della rassegnazione. È necessario vincere la tentazione dell’isolamento. Si vive in comunità, non in un anonimo insieme di individui che si ignorano".
- Un passaggio anche sui conflitti di oggi. "La guerra è tornata a spargere sangue nel mondo, in tante sue parti, anche non lontano dalla nostra Italia", ha detto, evidenziando la contrapposizione tra due modi di pensare. Da un lato c'è chi si preoccupa "soltanto dei propri interessi, imponendosi sugli altri". Dall'altro chi condivide "difficoltà e opportunità". L'appello è a non rassegnarsi, "né pensare che siano derive inevitabili".
- Premiati come Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana sono: Valentina Baldini (30 anni), Antonio Diodato (44 anni), Giuseppe Fattore (44 anni), Giovanni Gugliano (44 anni), Mauro Glorioso (26 anni), Nadia Lauricella (26 anni), Valentina Mastroianni (39 anni), Tiziana Roggio (38 anni), Andrea Albano Sciarretta e Tahereh Pisciotta (entrambi 38 anni) e Teresa Scorza (38 anni).
- Gli Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica sono: Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari (47 e 61 anni), Cristina Bernardi (52 anni), Titina Ciccone (65 anni), Fabrizio Facchinetti (58 anni), Sauro Filippeschi, (55 anni), Sonia Gerelli e Marco Damonte (42 e 56 anni), Rodolfo Matto (64 anni), Cristina Monzali (54 anni),Vito Primavera (58 anni), Chiara Ruaro e Teresa Giordano (51 e 38 anni) e Cesina Russo e Zaira Giugliano (53 e 56 anni).
- Proseguendo con i gradi onorifici, ecco i Commendatori dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana: Valerio Costa (88 anni), Gianfranco Onorato, “Jeff” (73 anni), Carmela Rosset (87 anni), Esther Sibylle von der Schulenburg (71 anni) e Suor Emma Zordan (84 anni).