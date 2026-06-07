Il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, intende mettere i beni iraniani congelati a disposizione degli Stati arabi del Golfo Persico per compensarli dei danni causati dagli attacchi di Teheran, passati e futuri. E' quanto apprende Reuters da fonti ben informate. Bessent, prosegue Reuters, avrebbe chiesto ai suoi funzionari di valutare l'entità dei danni già subiti in modo da calcolare l'ammontare del possibile risarcimento. Il Tesoro, riferisce un'altra fonte al New York Post, utilizzera' "tutti gli strumenti disponibili per consentire che tutte le risorse iraniane siano messe a disposizione dei nostri alleati del Golfo per sostenere la ricostruzione e le riparazioni per eventuali danni futuri causati dall'Iran". Ieri Mohsen Rezaei, un consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, aveva dichiarato alla Cnn che lo sblocco di beni iraniani congelati per 24 miliardi di dollari era uno dei punti cruciali della trattativa con gli Usa.