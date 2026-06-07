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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran USA, scontro nello Stretto di Hormuz, abbattuti 2 droni iraniani. LIVE

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©Ansa

Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran

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Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. "Oggi le forze statunitensi in Medio Oriente hanno intercettato e distrutto due droni d'attacco iraniani che rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran.

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"Nella giornata di oggi, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz". Si legge in un post su X del Cencom americano. Il Comando aggiunge che "le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana". 

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