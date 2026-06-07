Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran
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Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. "Oggi le forze statunitensi in Medio Oriente hanno intercettato e distrutto due droni d'attacco iraniani che rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) tramite un post su X, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran.
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Oltre 82 milioni di sfollati: la maggior parte a cause delle guerre
È la prima volta dal 1998 che i conflitti superano i disastri naturali come ragione di spostamenti forzati. Tra le popolazioni più colpite, quelle dell’Iran e della Repubblica Democratica del Congo.
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Libano, Hezbollah rivendica attacchi ai centri di comando di Israele
Hezbollah ha affermato di aver attaccato con droni "centri di comando" israeliani nella città libanese di Naqoura. Lo riporta Al Jazeera. I miliziani sciiti hanno inoltre rivendicato attacchi contro truppe israeliane nella città di Haddatha e vicino il castello di Beaufort.
Media: "Gli Usa vogliono risarcire gli Stati Golfo con i beni di Teheran"
Il segretario Usa al Tesoro, Scott Bessent, intende mettere i beni iraniani congelati a disposizione degli Stati arabi del Golfo Persico per compensarli dei danni causati dagli attacchi di Teheran, passati e futuri. E' quanto apprende Reuters da fonti ben informate. Bessent, prosegue Reuters, avrebbe chiesto ai suoi funzionari di valutare l'entità dei danni già subiti in modo da calcolare l'ammontare del possibile risarcimento. Il Tesoro, riferisce un'altra fonte al New York Post, utilizzera' "tutti gli strumenti disponibili per consentire che tutte le risorse iraniane siano messe a disposizione dei nostri alleati del Golfo per sostenere la ricostruzione e le riparazioni per eventuali danni futuri causati dall'Iran". Ieri Mohsen Rezaei, un consigliere della Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, aveva dichiarato alla Cnn che lo sblocco di beni iraniani congelati per 24 miliardi di dollari era uno dei punti cruciali della trattativa con gli Usa.
Guerra in Iran, si alza la tensione in Medioriente. VIDEO
Centcom: "Abbattuti droni iraniani nello stretto di Hormuz"
"Nella giornata di oggi, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz". Si legge in un post su X del Cencom americano. Il Comando aggiunge che "le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana".