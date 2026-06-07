Sparatorie in Israele, un morto e 5 feriti. La polizia: "Terrorismo"

Le sparatorie sono state registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon. Lo ha confermato la polizia locale che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. Uno dei sospettati della sparatoria è stato neutralizzato. Netanyahu segue gli sviluppi

Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e almeno altre cinque sono rimaste ferite. Lo ha comunicato la polizia locale che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. In base a quanto riferito dal sito di Ynet, uno dei sospettati della sparatoria è stato neutralizzato. La polizia è alla ricerca di altri eventuali sospetti.

Uno dei killer è stato "eliminato"

La polizia ha dichiarato a Channel 12 di "sospettare che si tratti di terrorismo". I media israeliani, come detto, hanno poi riferito che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato nell'area di Sharon è stato "eliminato". Si trattava di un arabo israeliano.