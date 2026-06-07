Sparatorie in Israele, un morto e 5 feriti. La polizia: "Terrorismo"

Le sparatorie sono state registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon. Lo ha confermato la polizia locale che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. Uno dei sospettati della sparatoria è stato neutralizzato. Netanyahu segue gli sviluppi
Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e almeno altre cinque sono rimaste ferite. Lo ha comunicato la polizia locale che sospetta si tratti di un attacco terroristico coordinato. In base a quanto riferito dal sito di Ynet, uno dei sospettati della sparatoria è stato neutralizzato. La polizia è alla ricerca di altri eventuali sospetti.
Uno dei killer è stato "eliminato"
La polizia ha dichiarato a Channel 12 di "sospettare che si tratti di terrorismo". I media israeliani, come detto, hanno poi riferito che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato nell'area di Sharon è stato "eliminato". Si trattava di un arabo israeliano.
L'allarme terroristico
Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato un allarme per infiltrazione terroristica nella città di Tzur Yitzhak, nel centro di Israele, dopo la sparatoria nella zona che ha causato la morte di un uomo e il ferimento di altre persone. Il "Times of Israel" spiega che agli abitanti della città è stato ordinato dai militari di rimanere chiusi in casa fino a nuovo avviso. L'attacco è avvenuto in tre diverse località della zona, vicino alla barriera di sicurezza della Cisgiordania.
L'attacco
L'attacco, descritto dalla polizia ai media come un'azione terroristica in evoluzione, sarebbe iniziato presso una stazione di servizio a Kokhav Yair ed è poi proseguito nella vicina località di Tzur Yitzhak e lungo un'altra strada della zona. Un uomo di circa 30 anni è stato ucciso nell'attacco sulla Strada 5533, nei pressi di Tzur Natan. Altre persone sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco in diverse località. Secondo alcune fonti uno dei sospetti terroristi è stato arrestato, mentre contemporaneamente è in corso una vasta caccia all'uomo per individuare altri possibili responsabili. Squadre dell'Agenzia di sicurezza israeliana e dello Shin Bet sono state inviate sul luogo degli attentati a Sharon. Un portavoce dell'Idf ha dichiarato che "le forze sono arrivate a Salait e Zuk Yitzhak, dove il terrorista è stato neutralizzato.
Netanyahu segue gli sviluppi
"Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto una valutazione della situazione e sta seguendo da vicino gli sviluppi relativi al mortale attentato armato avvenuto nella zona della Linea di Separazione (Linea Verde)", quella tra Israele e la Cisgiordania. Lo riferisce l'ufficio dello stesso premier israeliano.
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