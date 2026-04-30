Sondaggio, Israele è considerato un alleato dall'11% degli italiani

Secondo quanto emerge dalla rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Israele è indicato come rivale dal 25% degli intervistati. Sui negoziati tra Usa e Iran cresce lievemente l’ottimismo, ma 7 su 10 ritengono probabile che la guerra riprenda. Tra gli altri temi, il Patto di stabilità e crescita: quasi metà degli italiani vuole rispettare il tetto del 3%, ma accetta l’idea di superarlo per spese mirate. Sull’energia, italiani divisi tra rinnovabili e nucleare. Lavoro: priorità sono taglio del cuneo e salario minimo