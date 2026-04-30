Sondaggio, Israele è considerato un alleato dall'11% degli italiani

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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Sondaggio YouTrend per Sky TG24, Israele è considerato un alleato dall'11% degli italiani

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YouTrend per Sky TG24/Ipa

Secondo quanto emerge dalla rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Israele è indicato come rivale dal 25% degli intervistati. Sui negoziati tra Usa e Iran cresce lievemente l’ottimismo, ma 7 su 10 ritengono probabile che la guerra riprenda. Tra gli altri temi, il Patto di stabilità e crescita: quasi metà degli italiani vuole rispettare il tetto del 3%, ma accetta l’idea di superarlo per spese mirate. Sull’energia, italiani divisi tra rinnovabili e nucleare. Lavoro: priorità sono taglio del cuneo e salario minimo

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NEW YORK, NEW YORK - APRIL 29: Michael Bloomberg, King Charles III and Queen Camilla are seen after laying a bouquet of flowers on the edge of one of the memorial’s pool during a ceremony at the National September 11 Memorial on day three of the State Visit of King Charles III and Queen Camilla to the United States of America, on April 29, 2026 in New York City. In his first visit to the U.S. as the British monarch, King Charles III toured the nation's capital where he met with U.S. President Trump at the White House and addressed a joint meeting of Congress before traveling to New York City as part of a multi-day trip to mark the United States of America's 250th anniversary of its independence. (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

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