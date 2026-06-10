Guerra Ucraina Russia, raid di Mosca a Kharkiv e Odessa. Colpita raffineria russa. LIVE
Su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni, come riferito dal capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov. A Odessa un'abitazione è stata incendiata da un bombardamento. In Russia, droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. L'Ue ha presentato il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia: nel mirino i settori dell'energia, dei servizi finanziari, delle criptovalute e del commercio Von der Leyen: "La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando"
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Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara. Lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov, ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. A Odessa un'abitazione è stata incendiata da un bombardamento. In Russia, droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, uno dei più grandi di tutta la Federazione.
Intanto l'Ue ha presentato il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen: "La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando". Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha: "Ringrazio la Commissione per la presentazione del 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, che prende di mira i settori dell'energia, dei servizi finanziari, delle criptovalute e del commercio. Accolgo con favore anche la proposta, attesa da tempo, di vietare l'ingresso nell'Ue agli ex combattenti russi".
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Mosca: "Distrutti 72 droni Kiev diretti verso Russia"
Mosca ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. "Durante le operazioni di combattimento notturne, gli equipaggi radar del gruppo di forza Sever hanno rilevato 72 droni delle forze armate ucraine diretti verso le regioni di confine della Federazione Russa. Le coordinate dei bersagli sono state immediatamente trasmesse agli equipaggi della difesa aerea situati nelle aree in cui si trovavano i velivoli" e "tutti i droni ucraini rilevati sono stati distrutti", si legge nella dichiarazione riportata dall'agenzia di stampa Tass.
Russia, i possibili mediatori Ue per la pace in Ucraina: i nomi
Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la guerra in Ucraina "si avvia alla conclusione", qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi "presto" a Mosca per la ripresa del dialogo. Ushakov è l'uomo che, proprio con i due negoziatori di Donald Trump, ha finora tessuto i colloqui per la fine della guerra. Nelle scorse ore, Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore. Su questo nome sia Berlino sia Bruxelles hanno frenato, ma l’idea del dialogo con la Russia non è stata esclusa. Ecco i possibili nomi.
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Mosca, oltre 320 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
I sistemi di difesa aerea della Russia hanno intercettato e distrutto 326 droni ucraini ad ala fissa sopra le regioni russe e il Mar Nero durante la notte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa di Mosca.
Raid Mosca a Kharkiv e Odessa. Colpita raffineria russa
Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara. Lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov, ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. A Odessa un'abitazione è stata incendiata da un bombardamento. In Russia, droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, uno dei più grandi di tutta la Federazione. L'agenzia Tass ha riferito di un massiccio attacco misilistico anche a Cheboksary.