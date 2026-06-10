Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara. Lo riportano i media ucraini. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleh Syniehubov, ha riferito che su Kharkiv sono stati lanciati 26 droni. A Odessa un'abitazione è stata incendiata da un bombardamento. In Russia, droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga, uno dei più grandi di tutta la Federazione.

Intanto l'Ue ha presentato il 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen: "La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando". Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha: "Ringrazio la Commissione per la presentazione del 21esimo pacchetto sanzioni contro la Russia, che prende di mira i settori dell'energia, dei servizi finanziari, delle criptovalute e del commercio. Accolgo con favore anche la proposta, attesa da tempo, di vietare l'ingresso nell'Ue agli ex combattenti russi".

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