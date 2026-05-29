Il 24 maggio c’è stata una telefonata tra il presidente bielorusso e quello francese. Il leader di Minsk ha svelato alcuni dettagli. Secondo l'agenzia bielorussa BelTA, Lukashenko ha riferito al suo omologo di non avere "alcuna intenzione di entrare in guerra" nel conflitto ucraino e ha invitato Macron a mediare con Mosca: “Devi farlo tu. Chi altro c'è?”. Scartando altre ipotesi di mediatori, riferendosi a Meloni, ha aggiunto: “In Italia c'è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna?”

Nei giorni scorsi c’è stata una telefonata tra il presidente bielorusso Alexander Lukashenko e il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'agenzia bielorussa BelTA, Lukashenko ha riferito al suo omologo di non avere "alcuna intenzione di entrare in guerra" nel conflitto ucraino e ha invitato Macron a mediare con la Russia. “Devi farlo tu. Chi altro c'è?”, ha detto Lukashenko. E scartando altre ipotesi di mediatori, riferendosi a Giorgia Meloni, ha aggiunto: "In Italia c'è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna?” ( GUERRA RUSSA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI ).

L’invito di Lukashenko a Macron

Da quanto emerso, quindi, durante la telefonata del 24 maggio Lukashenko ha invitato Macron ad assumere un ruolo guida nei colloqui con Mosca, definendolo il leader europeo più adatto a questo compito. Secondo l'agenzia bielorussa BelTA News, Lukashenko ha rivelato i dettagli di quella conversazione e ha svelato di aver detto a Macron che - essendo lui il leader europeo più longevo al potere – dovrebbe prendere in mano la situazione e risolvere la questione con Mosca attraverso il dialogo.

Le parole su Meloni e gli altri leader

Sempre secondo BelTA News, Lukashenko ha spiegato di aver detto a Macron: “Ho detto: 'Aspetta, tu sei un aksakal (decano, ndr), sei al potere da così tanti anni! Tu sei l'aksakal: inizia a muoverti. Sei, per così dire, la figura principale e la forza trainante dell'Europa oggi. Sei andato in Armenia: bene, ora devi venire da noi e parlare, sia a Mosca sia a Minsk. E risolvere questa questione attraverso il dialogo'". Non solo, Lukashenko ha anche escluso altri possibili leader – compresa la premier Meloni - dicendo a Macron: “E chi altro c'è? Friedrich Merz è un politico molto giovane. Keir Starmer è anche lui piuttosto giovane. Chi parlerà? Sono tutti giovani. In Italia c'è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna?".