Israele avrebbe sparato contro volo civile scambiandolo per drone

L'incidente è stato sfiorato nella notte tra il 28 e il 29 maggio. La rotta degli aerei verso Tel Aviv era stata spostata verso est, ma le truppe di terra non sarebbero state avvertite in tempo. Non si registrano danni o feriti ascolta articolo

Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, Israele ha sparato contro un aereo civile, scambiandolo per un drone. Lo riferisce il Times of Israel. Non ci sono notizie di danni o feriti, ma le compagnie aeree internazionali hanno chiesto l'allontamento dei veivoli militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv.

I militari israeliani hanno mancato l'obiettivo L'incidente si è verificato dopo le segnalazioni dei residenti dell'insediamento di Beir El che hanno notato veivoli non identificati nella zona. I coloni, pensando di essere sotto attacco, hanno quindi allertato l'esercito, che ha sparato contro quello che credeva essere un drone carico di esplosivo e, per fortuna, ha mancato l'obiettivo. Dalle successive verifiche è poi emerso che la rotta degli aerei in arrivo al Ben Gurion, l'aeroporto di Tel Aviv, era stata spostata verso est, causando un volo relativamente basso sopra l'area. Vedi anche Stupri di guerra, Russia e Israele nella lista nera dell'Onu