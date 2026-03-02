Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i grandi snodi geopolitici e sociali del presente. Al via da oggi, otto speciali: dall’America di Trump al Medioriente, dal ruolo dell’Europa al Trattato di non proliferazione nucleare. Alle 15 live sul sito e sui canali social

Sky Cube da studio a format. Dopo l’esordio, in occasione della conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sky TG24 trasforma l’esperienza del nuovo studio in un appuntamento quotidiano.

Da lunedì 2 marzo, ‘Sky Cube – Cosa c’è da sapere’, sarà disponibile live alle 15.00 su skytg24.it e sui profili TikTok, Facebook e X.

Già da alcune settimane sono disponibili nella playlist di "Sky cube" 8 puntate speciali dedicate ad altrettanti temi chiave per comprendere e interpretare il mondo che sta cambiando. Sono la base di partenza per il nuovo appuntamento quotidiano dedicato ai grandi temi di attualità affidato alle voci dei nostri giornalisti. Il vodcast sarà pubblicato sulle piattaforme streaming Spotify, YouTube, Amazon Music e Apple Podcast e sul servizio On Demand della piattaforma Sky.