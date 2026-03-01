Donald Trump ha definito "un successo" l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, sostenendo che decine di leader iraniani sono stati eliminati e che restano altri obiettivi da colpire. Intervistato da Fox, il presidente ha ribadito la determinazione dell'amministrazione, minimizzando i rischi di escalation economica. Sul prezzo del petrolio e lo Stretto di Hormuz ha dichiarato di "non essere preoccupato", affermando di fare "solo ciò che è giusto" ascolta articolo

Dopo l'operazione militare congiunta condotta da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani, Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni importanti in un'intervista a Fox. Il presidente ha affermato che "in un colpo solo 48 leader iraniani se ne sono andati", aggiungendo che "nessuno può credere al successo che stiamo avendo". Secondo quanto riportato, Trump ha anche sostenuto che gli Stati Uniti conoscono già i target che restano da colpire, lasciando intendere che l'operazione non è ancora conclusa. (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG)

Lo Stretto di Hormuz Nel corso dell'intervista, Trump è stato interrogato anche sulle possibili ripercussioni dell'attacco sul prezzo del petrolio e sulla stabilità dello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più sensibili al mondo per il traffico energetico. Il presidente ha risposto in modo netto: "Non sono preoccupato per nulla. Faccio solo ciò che è giusto. Alla fine, funziona". Leggi anche Iran, media: "Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di Hormuz"